امام جمعه موقت بیرجند:نظارت بر بازار در آستانه رمضان و نوروز تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم شهریاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلی المهدی(عج) برگزار شد، گفت: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و آغاز سال نو، نظارت بر بازار باید تقویت شود تا از بیثباتی قیمتها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نباید به دلار وابسته باشد، افزود: در صورت گره خوردن اقتصاد به ارز خارجی، نوسانات ارزی بر همه قیمتها اثر میگذارد.
امام جمعه موقت بیرجند با گرامیداشت هفتم دی، سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، اظهار کرد: بررسی وضعیت سواد پیش و پس از انقلاب نشان میدهد که علم و آگاهی نقش مهمی در رهایی کشور از سلطه دشمنان داشته است به همین دلیل دشمنان به دنبال ترور دانشمندان ایران هستند.
وی در ادامه با اشاره به نهم دی، سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت، تصریح کرد: در این روز مردم ایران با حضور گسترده خود، در برابر فتنههای دشمن ایستادند و نقشههای آنان را ناکام گذاشتند.
شهریاری با تأکید بر ضرورت بصیرت و آیندهنگری گفت: عبور از فتنهها نیازمند آگاهی است و در جنگ ترکیبی اخیر، بهترین راهکار تبیین دستاوردهای نظام و تقویت امید در جامعه به شمار میرود.
وی درباره سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی، از پیگیریهای استاندار قدردانی کرد و افزود: امیدواریم آثار این سفر در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی استان بهزودی نمایان شود.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین از مسئولان خواست از حاشیههای سیاسی فاصله بگیرند و گفت: تمرکز دولت باید بر توسعه کشور و حل مسائل مردم باشد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله رئیسی اظهار کرد: این شهید به عنوان نماینده خراسان جنوبی و رئیسجمهور کشور، خدمات ارزشمندی ارائه کرد و باید از او به نیکی یاد شود.
شهریاری افزود: کاهش نرخ بیکاری، درمان رایگان کودکان زیر هفت سال، توسعه روابط سیاسی و تأمین و تولید واکسن در اوج بحران کرونا از جمله اقدامات شاخص شهید رئیسی بود که به الگویی برای سایر مسئولان تبدیل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مرتبط با هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: دولت باید با برنامهریزی دقیقتر، مشکلات این حوزه را برطرف کرده و حمایت از نیازمندان واقعی را در اولویت قرار دهد.
امام جمعه موقت بیرجند در پایان تأکید کرد: مسئولان باید با توجه جدی به مطالبات مردم، برای رفع مشکلات معیشتی و فرهنگی تلاش کنند تا زمینه آرامش و رفاه بیشتر جامعه فراهم شود.
