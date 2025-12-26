  1. استانها
  2. همدان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

بصیرت مردم‌ حماسه ۹ دی را خلق کرد

بصیرت مردم‌ حماسه ۹ دی را خلق کرد

همدان-امام جمعه نهاوند گفت: روز ۹ دی سال ۸۸ روز خاطره‌انگیز و فراموش‌نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی بود که مردم با حضور خود فتنه‌گران و دشمنان را ناکام و ناامید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا محمدی در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند؛ گناه بزرگ فتنه‌گران این بود که دشمنان را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی امیدوار کردند چون دشمن در فضای آشوب و اغتشاش بهتر به اهدافش می‌رسد.

امام جمعه نهاوند اظهار کرد: در زمان فتنه، فتنه‌گران فضا را چنان غبارآلود و آلوده می‌کنند که حق و باطل قابل تشخیص نباشد و مردم دچار اشتباه شوند.

وی بیان کرد: افراد در عرصه فتنه ۸۸ و بعد از آن چند دسته هستند که عده‌ای فریب خوردند و چه بسا در ۹ دی همین افراد به دامن انقلاب برگشتند و دسته دیگر سران فتنه هستند که متأسفانه شخصیت‌های دارای مسئولیت‌های مهم هم در بین آن‌ها بود که گناه بسیار بزرگی کردند.

حجت الاسلام محمدی گفت: یک دسته دیگر هم لایه‌های پنهان فتنه هستند که نامه بدون سلام و سرگشاده به رهبر انقلاب نوشتند که با این اقدامات جهت و خط فکر می‌دادند لذا فتنه ۸۸ یک کودتای تمام عیار برای نابودی انقلاب اسلامی بود.

وی بیان کرد: در مقابل فتنه اما بصیرت، دشمن شناسی و وقت شناسی مردم و هدایت‌های مدبرانه رهبر معظم انقلاب و امدادهای الهی بود که حماسه ۹ دی را خلق کرد و این هوشیاری مردم همواره دشمنان را ناامید کرد.

امام جمعه نهاوند در بخش دیگری از خطبه‌ها اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه و در فتنه سال ۸۸ اراده و بصیرت مردمی نقش محوری داشت که اتحاد مقدس مردم حول محور ولایت عامل شکست دشمنان شد و در این دو حادثه و اتفاقات، دشمن خطای محاسباتی داشت.

وی بیان کرد: در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه استمرار دشمنی آمریکا و صهیونیست‌ها به وضوح مشخص است که باید دشمن‌شناس و هوشیار باشیم و نقش بسیج و نیروهای مسلح هم در این دو حادثه تاریخی بسیار بااهمیت و چشمگیر بود.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: به مناسبت حماسه مردمی ۹ دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت و در ایام شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز مراسم باشکوهی صبح روز ۹ دی با سخنرانی آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان در محل مصلای نهاوند برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فضای گرانی قیمت‌ها بیان کرد: مسئولان وظیفه دارند که به این نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها ورود کنند و برخی سیاست‌ها و نطق‌های غلط مسئولان و وزرا هم بر این موضوع تأثیرگذار است.

امام جمعه نهاوندگفت: عرضه نادرست و عدم کنترل بر قیمت‌ها باعث گلایه مردم شده و متولیان نظارت بر بازار باید وظیفه خود را انجام دهند و دغدغه معیشت مردم را داشته باشند و با افراد متخلف برخورد شود و با کسانی که انحصار و مافیا در برخی کالاها دارند که اوج بی‌تدبیری است؛ مردم انتظار دارند که با این افراد به شدت برخورد شود.

کد خبر 6702557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها