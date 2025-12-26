بصیرت مردم‌ حماسه ۹ دی را خلق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا محمدی در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند؛ گناه بزرگ فتنه‌گران این بود که دشمنان را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی امیدوار کردند چون دشمن در فضای آشوب و اغتشاش بهتر به اهدافش می‌رسد.

امام جمعه نهاوند اظهار کرد: در زمان فتنه، فتنه‌گران فضا را چنان غبارآلود و آلوده می‌کنند که حق و باطل قابل تشخیص نباشد و مردم دچار اشتباه شوند.

وی بیان کرد: افراد در عرصه فتنه ۸۸ و بعد از آن چند دسته هستند که عده‌ای فریب خوردند و چه بسا در ۹ دی همین افراد به دامن انقلاب برگشتند و دسته دیگر سران فتنه هستند که متأسفانه شخصیت‌های دارای مسئولیت‌های مهم هم در بین آن‌ها بود که گناه بسیار بزرگی کردند.

حجت الاسلام محمدی گفت: یک دسته دیگر هم لایه‌های پنهان فتنه هستند که نامه بدون سلام و سرگشاده به رهبر انقلاب نوشتند که با این اقدامات جهت و خط فکر می‌دادند لذا فتنه ۸۸ یک کودتای تمام عیار برای نابودی انقلاب اسلامی بود.

وی بیان کرد: در مقابل فتنه اما بصیرت، دشمن شناسی و وقت شناسی مردم و هدایت‌های مدبرانه رهبر معظم انقلاب و امدادهای الهی بود که حماسه ۹ دی را خلق کرد و این هوشیاری مردم همواره دشمنان را ناامید کرد.

امام جمعه نهاوند در بخش دیگری از خطبه‌ها اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه و در فتنه سال ۸۸ اراده و بصیرت مردمی نقش محوری داشت که اتحاد مقدس مردم حول محور ولایت عامل شکست دشمنان شد و در این دو حادثه و اتفاقات، دشمن خطای محاسباتی داشت.

وی بیان کرد: در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه استمرار دشمنی آمریکا و صهیونیست‌ها به وضوح مشخص است که باید دشمن‌شناس و هوشیار باشیم و نقش بسیج و نیروهای مسلح هم در این دو حادثه تاریخی بسیار بااهمیت و چشمگیر بود.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: به مناسبت حماسه مردمی ۹ دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت و در ایام شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز مراسم باشکوهی صبح روز ۹ دی با سخنرانی آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان در محل مصلای نهاوند برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فضای گرانی قیمت‌ها بیان کرد: مسئولان وظیفه دارند که به این نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها ورود کنند و برخی سیاست‌ها و نطق‌های غلط مسئولان و وزرا هم بر این موضوع تأثیرگذار است.

امام جمعه نهاوندگفت: عرضه نادرست و عدم کنترل بر قیمت‌ها باعث گلایه مردم شده و متولیان نظارت بر بازار باید وظیفه خود را انجام دهند و دغدغه معیشت مردم را داشته باشند و با افراد متخلف برخورد شود و با کسانی که انحصار و مافیا در برخی کالاها دارند که اوج بی‌تدبیری است؛ مردم انتظار دارند که با این افراد به شدت برخورد شود.