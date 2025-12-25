  1. سیاست
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

تاکید رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی در بررسی لایحه بودجه

نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس برگزار شد.

در این نشست، کلیات بودجه و شیوه برگزاری جلسات به بحث گذاشته شد و رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر و برگزاری جلسات منظم با مشارکت همه اعضا تاکید کرد.

بودجه ۱۴۰۵ کل کشور روز سه شنبه ۲ دی ماه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و نمایندگان از همان روز با تشکیل اولین جلسه کمیسیون تلفیق و انتخاب هیئت رئیسه آن، کار خود را آغاز کردند.

بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس جمهور در هفته آتی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تشریح کلیات بودجه خواهد پرداخت.

هادی رضایی

