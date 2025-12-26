میلیتیچ: نتیجه برابر شمس آذر حق تراکتور نبود

به گزارش خبرنگار مهر، میلیتیچ جمعه شب پس از توقف تیمش مقابل شمس آذر قزوین در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: بعد از چنین مسابقه‌ای واقعاً صحبت کردن سخت است. حس باخت ندارم اما ما برای رسیدن به صدر جدول نیاز به کسب امتیازات کامل داریم و نتیجه امروز برایمان مطلوب نبود.

وی با اشاره به فشردگی مسابقات تراکتور افزود: ما هر چهار روز یک‌بار در حال بازی کردن هستیم. چهار روز پیش در لیگ قهرمانان آسیا بازی داشتیم، قبل از آن در جام حذفی مقابل پرسپولیس به وقت اضافه رفتیم و این فشار قطعاً تأثیرگذار است. با این حال در هر سه جامی که حضور داریم، فقط برای پیروزی وارد زمین می‌شویم.

مربی تراکتور ادامه داد: وقتی بازی را دقیق‌تر آنالیز کنیم، دلایل این نتیجه مشخص خواهد شد اما به‌طور کلی معتقدم این نتیجه حق ما نبود. البته تیم شمس آذر تیمی جنگنده، منظم و قابل احترام است، اما این موضوع که با زمین خوردن‌های مکرر و اتلاف وقت، ریتم بازی از بین برود، به روح فوتبال لطمه می‌زند و این مسئله فقط به ضرر تراکتور نیست، بلکه به ضرر هر تیمی است که قصد فوتبال بازی کردن دارد.

میلیتیچ با اشاره به موقعیت‌های از دست‌رفته تیمش تصریح کرد: ما موقعیت‌های خوبی داشتیم؛ ضربه‌ای که به تیر دروازه خورد و چند فرصت جدی دیگر که می‌توانست نتیجه را تغییر دهد. وقتی تیمی حمله می‌کند، طبیعی است که در ضدحملات به حریف موقعیت بدهد، اما نمی‌توان گفت فرصت‌های شمس آذر از موقعیت‌های ما جدی‌تر بود.

وی درباره داوری مسابقه گفت: یک صحنه مشکوک به پنالتی وجود داشت که به نظرم حداقل می‌توانست توسط VAR بررسی شود، اما در مجموع نمی‌خواهم داوری را مقصر نتیجه بدانم. تنها نکته‌ای که داوران در فوتبال ایران باید جدی‌تر با آن برخورد کنند، بحث اتلاف وقت است، چراکه بازی را از ریتم می‌اندازد.

مربی تراکتور با مقایسه عملکرد تیمش در بازی‌های اخیر افزود: اگر دیدار مقابل پرسپولیس را ببینید، متوجه می‌شوید که تراکتور نمایش خیره‌کننده‌ای داشت. این تیم همچنان کیفیت بالایی دارد، اما با این حجم از بازی‌های فشرده، ممکن است همیشه نتوان همان عملکرد ایده‌آل را تکرار کرد. امروز تراکتور واقعی را به‌طور کامل ندیدیم و مسئولیت این موضوع بر عهده خود ماست.

میلیتیچ درباره دیدارهای پیش‌رو خاطرنشان کرد: این بازی را باید هرچه سریع‌تر فراموش کنیم، چراکه چهار روز دیگر مقابل ملوان بازی داریم. زمان کافی برای آنالیز داریم و باید آماده‌تر وارد زمین شویم. تراکتور تیمی است که همیشه برای برد بازی می‌کند، هرچند می‌دانیم مسابقه ساده‌ای در پیش نخواهیم داشت.

وی در پایان با اشاره به نقش هواداران گفت: حضور هواداران دو تیم امروز جلوه زیبایی به فوتبال داد. محرومیت هواداران فقط تنبیه یک تیم نیست، بلکه ضربه به زیبایی فوتبال است و امیدوارم در این زمینه تصمیمات منطقی‌تری گرفته شود.