رضایی: شمس آذر شایسته پیروزی برابر تراکتور بود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی جمعه شب پس از تساوی تیمش مقابل تراکتور تبریز در هفته پایانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر، در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: بازی بسیار خوبی از سوی بازیکنان ما انجام شد و واقعاً حیف شد که به پیروزی نرسیدیم. حداقل از سه یا چهار موقعیت جدی که داشتیم، باید یکی تبدیل به گل می‌شد.

وی با اشاره به قدرت حریف افزود: تراکتور تیم باکیفیتی است و با توجه به نفرات و شرایطی که دارد، می‌تواند هر تیمی را تحت فشار بگذارد، اما بازیکنان ما با سازماندهی مناسب، دوندگی بالا و روحیه جنگندگی، توانستند بازی را تا حد زیادی کنترل کرده و موقعیت‌های حریف را کاهش دهند.

سرمربی شمس آذر ضمن تقدیر از هواداران این تیم تصریح کرد: از هواداران‌مان تشکر ویژه دارم که امروز حضور پررنگی داشتند و حمایت کردند. برای من مهم بود که همگان ببینند شمس آذر چه پشتوانه مردمی قدرتمندی دارد و خوشحالم که تراکتور هم دید هواداران شمس آذر چقدر پرشور هستند.

رضایی با تأکید بر نارضایتی از نتیجه بازی گفت: از شکل بازی تیمم کاملاً راضی هستم اما از نتیجه اصلاً رضایت ندارم. با زحمتی که بازیکنان کشیدند، حداقل حق ما برد بود. با این حال نیم‌فصل اول به پایان رسید و می‌توانستیم امتیازات بیشتری جمع کنیم که امیدوارم در نیم‌فصل دوم جبران شود.

وی درباره قضاوت داور مسابقه نیز بیان کرد: تیم داوری عملکرد خوبی داشت و قضاوت قابل قبولی انجام داد. فقط در یک صحنه تمارض بازیکن حریف می‌توانست با کارت زرد جریمه شود، اما در مجموع داوری خوبی دیدیم و امیدوارم در بازی‌های آینده هم شاهد قضاوت‌های محکم باشیم.

سرمربی شمس آذر با اشاره به سیاست باشگاه در استفاده از بازیکنان جوان گفت: ما نشان دادیم همه‌چیز پول و قراردادهای دلاری نیست. بازیکن ۱۶ ساله ما، مهرداد آقامحمدی، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. این جوان‌ها با جنگندگی و کیفیت فنی خودشان ثابت کردند می‌توان بدون هزینه‌های سنگین هم فوتبال خوبی ارائه داد.

رضایی ادامه داد: ما توان جنگ مالی با تیم‌هایی که بازیکنان چند میلیون دلاری دارند را نداریم، بنابراین باید قوی‌تر شویم، به جوان‌ها میدان بدهیم و هوشمندانه کار کنیم. البته در نقاطی که ضعف داریم، حتماً در نیم‌فصل به دنبال تقویت تیم و جذب مهاجم مناسب خواهیم بود.

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده شمس آذر گفت: به‌زودی وارد نقل‌وانتقالات می‌شویم و با چند بازیکن مذاکراتی انجام داده‌ایم. تمرینات تیم از اواخر هفته آغاز می‌شود تا برای نیم‌فصل دوم لیگ و همچنین دیدار جام حذفی برابر تراکتور آماده شویم. امیدوارم با جذب نفرات جدید، شرایط تیم در جدول بهبود پیدا کند.