میرسلیم: دولت با تنظیم بودجه ارزی از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند

سیدمصطفی میر سلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقداماتی که دولت برای بهبود معیشت مردم می‌تواند انجام دهد، گفت: فرصت دولت برای انجام دادن کارهای مناسب و لازم، نسبتاً محدود است. بنابراین باید با فوریت اقدام کرد.

وی افزود: پیشنهاد کالابرگی که حاوی جنس و وزن کالاهای مشمول یارانه باشد، با قیمت ثابت شهریور ماه سال گذشته، برای گروه‌های درآمدی یک تا هفت بسیار خوب است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: پیشنهاد تک نرخی کردن ارز و خارج کردن ریال از حالت شناوری ضروری است و هرچه به تأخیر افتد به ضرر مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

میر سلیم ادامه داد: دولت می‌تواند با جلوگیری از واردات غیر ضروری و تنظیم دقیق بودجه ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند. نگران نق زدن وارداتچی‌ها و ایادی‌شان نباید بود.

وی راجع به برخی که القا می‌کنند به بن‌بست رسیدیم، خاطرنشان کرد: کشور ما الحمدلله کشور فقیری نیست که مواجه با بن بست شده باشد. مشکل در جرأت به خرج ندادن برای اداره امور کشور است.

مردم شریف ما آمادگی همکاری لازم را برای اصلاحات اساسی دارند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: قطعاً اگر به شکل مناسب و به موقع اطلاعات لازم به صورت صادقانه به مردم داده شود، مردم شریف ما آمادگی همکاری لازم را برای اصلاحات اساسی دارند.

میر سلیم ادامه داد: مردم آماده همکاری هستند؛ به ویژه برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی که به صورت بنزین و گازوئیل و گاز یارانه‌ای و غیر قانونی، توزیع می‌شود و نتیجه آن اسراف و راه بندان و آلودگی هوا و قاچاق گسترده است.

وی تصریح کرد: اگر به فرض بن‌بستی در پیش رو باشد به راحتی با یاری و همکاری مردم قابل برطرف کردن است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: دیر اقدام کردن و سست اقدام کردن باعث تضعیف اعتماد عمومی می‌شود و این بسیار حیف است. همچنین حیف است که در اثر اسراف انرژی در بخش خانگی و تجاری ناچار از اعمال محدودیت برای کارخانه‌ها و تولید شویم، تولیدی که طریق رشد کشور و خروج از بسیاری ناترازی‌ها است.

میر سلیم افزود: با آگاهی رسانی به مردم باید جلو ادامه فاجعه‌ای که بر سر مخازن انرژی و منابع زیرزمینی آبی کشور آمده گرفته شود. هیچ ایرانی متعهد و با شرفی حاضر نیست ویرانه‌ای برای فرزندان خود و نسل‌های آینده به ارث بگذارد.

وی برای کنترل اوضاع نیز گفت: از وضع توأم اسراف و اتلاف و انحراف کنونی عده‌ای به صورت فردی و عده‌ای به شکل شبکه‌ای بهره می‌برند و آنها با رگه‌های نفوذی که در ارکان حکومت ایجاد کرده‌اند مانع هرگونه اصلاح و تغییر می‌شوند. حتی حاضرند بلوا به پا کنند تا منافع نامشروعشان به خطر نیفتد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هیچ اصلاحی بدون مهار کردن این زالو صفتان میسر نیست و بنابراین باید با اجرای دقیق و فوری قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد، راه بهبود اوضاع مردم و رشد کشور را فراهم ساخت.

میر سلیم افزود: ما اگر برای اصلاح، دستورهای دینی خود و رهنمودهای مقام معظم رهبری را به کار نبندیم مستوجب توبیخیم.