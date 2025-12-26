  1. استانها
سرمربی شمس آذر: برای کسب تجربه بازی نمی کنیم

قزوین- وحید رضایی در جمع اصحاب رسانه گفت: بازیکن ۱۶ ساله راهی میدان کرده ایم اما برای کسب تجربه بازی نمی کنیم.

