https://mehrnews.com/x39YDy ۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲ کد خبر 6702687 استانها قزوین استانها قزوین ۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲ سرمربی شمس آذر: برای کسب تجربه بازی نمی کنیم قزوین- وحید رضایی در جمع اصحاب رسانه گفت: بازیکن ۱۶ ساله راهی میدان کرده ایم اما برای کسب تجربه بازی نمی کنیم. دریافت 15 MB کد خبر 6702687 کپی شد مطالب مرتبط میلیتیچ: نتیجه برابر شمس آذر حق تراکتور نبود رضایی: شمس آذر شایسته پیروزی برابر تراکتور بود تراکتور در قزوین زمینگیر شد/ یک تساوی دیگر برای شمس آذر برچسبها وحید رضایی تیم فوتبال شمس آذر لیگ برتر فوتبال ایران
نظر شما