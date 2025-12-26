سجادی: ۲۱ زلزله بیش از ۲.۵ ریشتر در ۱۷سال اخیر کاشان را لرزانده است

سمیراسادات سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن پنجم دیماه و روز ملی ایمنی در برابر زلزله اظهار کرد: با گذشت ۲۲ سال از آن، لازم است تا درسها، تجربیات و آموختههایمان از این بلای طبیعی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته تا برای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد، تا بار دیگر چنین حوادثی نتوانند در طی چندین لحظه حدود یک سوم از مردم عزیزمان در شهر بم را به کام مرگ بکشانند.
وی ابراز کرد: در این راستا لازم است که بدانیم کاشان و شهرهای اطراف آن در پهنه تأثیر گسلی با طول ۲۲۰ کیلومتر به نام قم-زفره قرار دارند که از کوههای جنوب شرق قم تا جنوب روستای زفره در ۷۰ کیلومتری شمال شرق اصفهان امتداد دارد.
محقق و پژوهشگر زلزله شناسی تصریح کرد: بر پایه مطالعات، پهنه گسلی در محدوده شهرستان کاشان به دو قطعه تقسیم میشود که شامل قطعه گسلی راوند از شمال آب شیرین تا نزدیکی فین با طول ۵۵ کیلومتر و قطعه گسلی کاشان با طول ۸۰ کیلومتر است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی کتب و آثار تاریخی نمایانگر پویایی و توانمندی گسل بوده و نشان میدهد که این گسل در طول تاریخ بارها زمین لرزهای ویرانگری را ایجاد کرده است، تمدن سیلک در سه کیلومتری جنوب کاشان و بررسی آثار و بقایای شکسته به جای مانده از آن به خوبی موید این مطلب است و طی چند سال اخیر بعد از چند دوره آرامش و نبود لرزهای شاهد فعالیت این گسل بودهایم.
سجادی افزود: بر پایه دادههای موجود تنها سه زمین لرزه با بزرگی ۷/۴ و بیشتر در گستره محدوده رخ داده است، که از این میان دو زمین لرزه مربوط به قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی و سومی مربوط به سالهای آغازی سده بیستم (زمین لرزه سال ۱۹۰۹ میلادی با بزرگی ۷/۴) است.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۷ تا به امروز ۲۱ زمین لرزه بزرگتر از ۲/۵ در بخشهای کوهستانی شهرستان همچون برزک، کامو، جوشقان، قهرود، قمصر و غیره رخ داده است، که از این تعداد هشت زمین لرزه بالای سه ریشتر بوده است و ما همچنان شاهد ساخت و سازهای غیر اصولی بالاخص ویلایی و عاری از هر گونه اصول فنی و مهندسی در دامنههای پرشیب و بدون رعایت فاصله و حریم گسل هستیم که در صورت زمین لرزه، تحت تأثیر گسیختگی مستقیم و البته تکانهای شدید حوزه نزدیک گسل قرار خواهند گرفت.
محقق و پژوهشگر زلزله شناسی ابراز کرد: با توجه به پتانسیل زمین لرزههای بالای پنج ریشتر در گسل کاشان برای حدوداً هر ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال؛ لزوم هوشیاری مردم و مسؤلین ذیربط از پرهیز از ایجاد بنا بر روی خط گسل، رعایت حریم آئین نامه ایی حداقل ۴۰ الی ۵۰ متری از محل دقیق گسلهای فعال، شناسایی مناطق پر خطر و عدم توسعه شهری در حریم گسلها، نظارت دقیق مهندسین ساختمان بر اجرای اصول مقاوم سازی و بهسازی ساختمانهای مسکونی و تجاری قدیمی، جلوگیری از ساخت و احداث ساختمان و پروژههای انبوه سازی ارزان قیمت و کم مقاوم و با آسیب پذیری بالا به دلیل به کار بردن مصالح بی کیفیت و عدم در نظر گرفتن اصول فنی و مهندسی در احداث آن در برابر زلزله که باعث مورد مخاطره قرار گرفتن تراکم بالایی از جمعیت در نقاط پر خطر میشود، مطالعه و تهیه نقشههای دقیق گسلهای فعال و پهنههای مورد مخاطره و حرایم آنها توسط سازمان و نهادهای متولی و اشتراک گذاشتن اطلاعات موجود با مهندسین ناظر و مجری طرحهای ساختمانی، جهت عملکرد و اجرای هر چه بهتر مقررات آئین نامهای جهت مقاوم سازی، بهسازی و ایجاد زیر ساختهای لازم درون شهری همچون بزرگراهها، خیابانها و معابر استاندارد و فرودگاه جهت کاهش اثرات زلزله بسیار حائز اهمیت است.
