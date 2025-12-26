  1. استانها
غضنفرآبادی: زلزله بم الگوی ساخت و ساز در کشور را تغییر داد

بم- نماینده مردم شهرستان های شرقی کرمان در مجلس گفت: زلزله بم باعث تغییر الگوی ساخت‌ و ساز و شهرسازی در کشور شد و مردم متوجه شدند که باید اصول اساسی ساخت‌ و ساز به طور جدی رعایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی غضنفر آبادی، عصر جمعه در مراسم گرامیداشت سالگرد زلزله دلخراش بم با اشاره به ابعاد عبرت‌آموز این حادثه، بر اهمیت پایداری مردم و نقش الگوهای ایمانی در بازسازی اجتماعی و شهری تأکید کرد.

وی با تشریح دو سطح از عبرت‌های زلزله بم، اظهار داشت: زلزله بم هرچند ویران‌کننده بود، اما درس‌های بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی دارد.

وی ادامه داد: آنچه در سطح ملی از زلزله بم به دست آمد، تغییر الگوی ساخت‌وساز و شهرسازی در کشور بود و مردم متوجه شدند که باید اصول اساسی ساخت‌وساز به طور جدی رعایت شود.

وی افزود: عبرت‌های عمیق‌تری نیز وجود داشت که مخصوصاً برای مردم شهرستان بم که در کانون حادثه بودند و بیشترین خسارت را متحمل شدند، ملموس بود.

نماینده مردم شهرستان‌های شرقی کرمان در مجلس شورای اسلامی، گفت: این حادثه به ما یادآوری کرد که خداوند متعال در چند ثانیه می‌تواند نظم هستی را بر هم زند و ۴۰ هزار نفر در بم جان باختند؛ زیرا در آن لحظات، برخی تصور کردند که قیامت برپا شده است.

همبستگی مردم و تعمیق ایمان در بم

غضنفر آبادی، با بیان اینکه مرگ بسیار به انسان نزدیک است و در آن شب، تقدیر بسیاری از هموطنان رقم خورد گفت: در پی این حادثه، همبستگی جهانی و ملی شکل گرفت، اما بالاترین افتخار، همبستگی مردم در داخل شهر بود و مردم بم با استقامت و پایداری، مشکلات را تحمل و شهر خود را بازسازی کردند.

نماینده مردم شهرستان‌های شرقی کرمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دوران پس از زلزله، افزود: در آن زمان با مشکلات عدیده‌ای در زمینه آب، برق، گاز، راه‌ها و ترافیک مواجه بودیم که وضعیت ترافیکی بم حتی از تهران هم بدتر بود، کوچه‌ها تخریب شده و آوارها سرتا سر شهر را فرا گرفته بود، با این حال، هر مسئولی که به شهر آمد، واقعاً برای حل مشکلات تلاش کرد.

نماد شهر بم؛ تاسوعا و عاشورای حسینی

این نماینده مجلس تصریح کرد: نتیجه این حوادث، پرورش مردمی خدا باور، متدین، خدا ترس و باایمان در شهر بم بود که ایمان در دل‌های مردم این حادثه تعمیق بخشید و بی‌اعتباری دنیا در درون ما به باور تبدیل شد.

غضنفر آبادی، گفت: مردم بم هر ساله تاسوعا و عاشورا را با شور و شعوری برگزار می‌کنند که شیرینی آن تا عمق جانشان می‌نشیند.

نماینده مردم شهرستان‌های شرقی کرمان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نکته مهم این است که مشکلات حل می‌شوند و مشکلات جدیدی به وجود می‌آیند، اما فضیلت، ارزش، قداست و آقایی هر شهر و روستا در الگوها و نمادهای الهی آن است.

وی افزود: نمادی که مردم بم از خود به نمایش گذاشتند، تاسوعا و عاشورایی است که بر روح و جوانان این شهر طراوت و ایمان می‌بخشد و من به شهری افتخار می‌کنم که نمادش تاسوعا و عاشورا است.

حاج قاسم؛ الگوی استانی و ضرورت پایبندی به ولایت

وی با اشاره به نقش الگوهای معنوی، افزود: مردم بم همواره با غیرت، مردانگی و ایمان همراه بوده‌اند، زلزله بم ما را به خودشناسی رساند و باید الگوهای ایمانی ما در شهرستان بم قوی‌تر از جاهای دیگر باشد.

غضنفر آبادی، در بخش دیگری از سخنان خود، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را الگوی استانی دانست و اظهار داشت: مردم بم و کل استان کرمان به این الگوی استانی افتخار می‌کنند و سخن ایشان که فرمودند «دوست دارم تا آخر پای ولایت باشید» بر روح و جان ما نقش بسته است و مردم بم تا آخر پای ولایت خواهند بود.

پیگیری مشکلات مردم بم

وی به پیگیری مسائل مالی و عمرانی شهرستان بم اشاره کرد و گفت: اصل وام‌های قبل از زلزله حل شده و در حال پیگیری وام‌های پس از زلزله هستیم که ان‌شاءالله با حمایت استاندار حل خواهد شد.

غضنفر آبادی، در توصیه‌ای به مسئولان افزود: باید به یاد داشته باشیم که گاهی اوقات ظرفیت بودجه‌ای کشور اجازه تحقق مطالبات را نمی‌دهد، اما همه مسئولان در حال پیگیری و تلاش هستند؛ همان‌گونه که دوستان ائمه جمعه و طلاب ارواح مردم را صیقل می‌دهند، مسئولان نیز در عمران و آبادی شهرستان تلاش خواهند کرد.

