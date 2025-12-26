  1. هنر
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

شیرین یزدان‌بخش درگذشت

شیرین یزدان‌بخش درگذشت

شیرین یزدان‌بخش، بازیگر سینما که سال‌ها به‌عنوان یکی از مخاطبان دوست‌داشتنی و پروپاقرص تئاتر شناخته می‌شد، شب گذشته درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مسعودی خواهرزاده شیرین یزدان بخش درباره درگذشت این هنرمند عنوان کرد: شیرین یزدان‌بخش از مهرماه دچار سکته مغزی شده بود، اما به دلیل خواست خودش از رسانه‌ای شدن بیماری‌اش امتناع داشت.

وی افزود: بنا به درخواست شیرین یزدان‌بخش، مراسم بدرقه او بدون اعلام قبلی برگزار شد. او می‌خواست دوستانش با آخرین لبخند، به یادش بیاورند.

شیرین یزدان‌بخش شب گذشته (۴ دی‌ماه) به دلیل عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت و امروز در قطعه ۷۰ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

«ابد و یک روز»، «آشغال‌های دوست داشتنی»، «ملبورن»، «روی ماه خداوند را ببوس»، «جدایی نادر از سیمین» و ... بخشی از فعالیت‌های یزدانبخش به عنوان بازیگر سینما بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند و تماشاگر باسابقه تئاتر را به خانواده وی و جامعه تئاتر و سینما تسلیت می‌گوید.

    نظرات

    • فروزان GB ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      خاطرشان گرامی.

