محبوبی: یک کوهنورد در ارتفاعات روستای قزنسا سرو فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: روز جمعه گزارشی مبنی بر فوت یک کوهنورد در ارتفاعات روستای قزنسا در سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی گفت: نجاتگران پس از حدود ۵ ساعت کوهپیمایی، به فرد جانباخته دست یافته و پیکر متوفی را به پاییندست انتقال و تحویل عوامل ذیصلاح حاضر در محل دادند.
وی یادآور شد: این حادثه در حالی رخ داد که پیشتر هشدارهای هواشناسی مبنی بر نامساعد بودن شرایط جوی و خطرات فعالیتهای کوهستانی در منطقه صادر شده بود.
