به گزارش خبرگزاری مهر، از یکشنبه هفتم دیماه اکران ۱۲ فیلم منتخب نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در ۳ شهر لرستان آغاز میشود.
اکران این فیلمها روزهای ۷ و ۸ دیماه در دو نوبت ۱۶ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۰ انجام میشود و همه علاقهمندان به حوزه سینما بهویژه سینمای مستند میتوانند بهصورت رایگان برای تماشای این فیلمها حضور پیدا کنند.
سینما کیو خرمآباد، سینما فلسطین بروجرد و سینما امید کوهدشت میزبان علاقهمندان به این فیلمها هستند.
فیلمهای «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری، «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلیپور، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی، «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی در سینماهای یاد شده اکران خواهند شد.
نظر شما