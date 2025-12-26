به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان کشور به میزبانی شهرستان بروجرد آغاز شد.

این اردو که در خانه کشتی «پیمان یاراحمدی» بروجرد و با رویکرد مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی در حال برگزاری است تا هشتم دی‌ماه جاری ادامه خواهد داشت.

در این اردو ۶۸ کشتی‌گیر زیر نظر «حسن طهماسبی» سرمربی تیم ملی نونهالان آزاد تمرینات آماده‌سازی خود را انجام می‌دهند.

«حسین رنگرز» و «هادی داداشی» به‌عنوان مربی و «جواد شعبانی»، «کامبیز نورایی»، «حمید عبدالملکی»، «محمدتقی لو»، «دانیال کچرالویی»، «بیژن چنگیزی فر»، «سید جواد شاد منفعت» و «پیمان فضلی» به‌عنوان مربیان ادواری سایر اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند.