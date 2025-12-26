به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد در دیدار با نایب پیشوای مذهبی ارامنه جنوب ایران که با حضور وزیر امور خارجه همراه بود، با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت مسیح (ع) و تبریک به جانشین اسقف و آغاز سال جدید میلادی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان، اظهار کرد: اصفهان همواره بهترین محل و سکونتگاه برای ادیان و اقوام مختلف بوده است و خوشبختانه این شهر، مهد زندگی مسالمتآمیز است و ما همواره شاهد همدلی، صمیمیت و وفاق در این دیار بودهایم و خواهیم بود.
استاندار اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر بتوان گامهای مؤثرتری در جهت تقویت این همبستگی برداشت.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان مهد زندگی مسالمتآمیز است و ما همواره شاهد همدلی، صمیمیت و وفاق در این دیار بودهایم و خواهیم بود.
جمالینژاد افزود: یکی دیگر از مصادیق زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان توحیدی، رشادتها و فداکاریهای شهدای ارامنه در دوران دفاع مقدس است که نشان داد در دفاع از میهن، همه همصدا و متحد هستیم.
این دیدار که در فضایی معنوی و دوستانه برگزار شد، بر تداوم حمایت از جامعه ارامنه و حفظ میراث فرهنگی و دینی آنان در استان اصفهان تأکید داشت.
نظر شما