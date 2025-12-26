  1. استانها
  2. اصفهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

همزیستی ادیان، الگویی جهانی برای توسعه و زندگی مسالمت‌آمیز است

اصفهان -استاندار اصفهان بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف به عنوان یک الگوی جهانی تأکید کرد و از شهدای ارامنه در دوران دفاع مقدس به عنوان نمادی از این زندگی توحیدی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در دیدار با نایب پیشوای مذهبی ارامنه جنوب ایران که با حضور وزیر امور خارجه همراه بود، با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت مسیح (ع) و تبریک به جانشین اسقف و آغاز سال جدید میلادی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان، اظهار کرد: اصفهان همواره بهترین محل و سکونتگاه برای ادیان و اقوام مختلف بوده است و خوشبختانه این شهر، مهد زندگی مسالمت‌آمیز است و ما همواره شاهد همدلی، صمیمیت و وفاق در این دیار بوده‌ایم و خواهیم بود.

استاندار اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر بتوان گام‌های مؤثرتری در جهت تقویت این همبستگی برداشت.

جمالی‌نژاد افزود: یکی دیگر از مصادیق زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان توحیدی، رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای ارامنه در دوران دفاع مقدس است که نشان داد در دفاع از میهن، همه هم‌صدا و متحد هستیم.

این دیدار که در فضایی معنوی و دوستانه برگزار شد، بر تداوم حمایت از جامعه ارامنه و حفظ میراث فرهنگی و دینی آنان در استان اصفهان تأکید داشت.

