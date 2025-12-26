زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر شهرستان عشق آباد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر امروز جمعه در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شهرستان عشق آباد را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

تا کنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی اعلام نشده است.