زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر شهرستان عشق آباد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر امروز جمعه در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شهرستان عشق آباد را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تا کنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی اعلام نشده است.
بیرجند- زمینه لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر شهرستان عشق آباد را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر امروز جمعه در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شهرستان عشق آباد را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
تا کنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی اعلام نشده است.
نظر شما