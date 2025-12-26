عضو هیئت مدیره شمس آذر: از بازیکنان و کادر فنی رضایت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج لطیفی جمعه شب پس از دیدار شمس آذر برابر تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران گفت: ما برای همه تیمهایی که به قزوین میآیند احترام ویژه قائل هستیم و همیشه تلاش کردهایم بهترین میزبانی را انجام دهیم، اما متأسفانه در این بازی، بهخصوص از سوی نیروی انتظامی و عوامل اجرایی، حمایت لازم از باشگاه شمس آذر انجام نشد.
وی افزود: ما هزار بلیت برای هواداران تراکتور در نظر گرفته بودیم، اما سوال اینجاست که چگونه بیش از سه هزار هوادار این تیم وارد ورزشگاه شدند؟ نه کنترل بلیت بهدرستی انجام شد و نه مدیریت سکوها. این اتفاق برای باشگاهی مثل شمس آذر که از نظر مالی هم تحت فشار است، قابل قبول نیست.
لطیفی با تأکید بر احترام به هواداران تیمهای میهمان تصریح کرد: اگر حتی ۱۵ هزار هوادار تراکتور هم به قزوین بیایند، برای ما محترم هستند. خود من ترکزبان هستم و به همه تیمها احترام میگذارم، اما شرایط نباید بهگونهای باشد که حق یک تیم میزبان نادیده گرفته شود؛ آن هم توسط مسئولان شهر خودش.
عضو هیئتمدیره شمس آذر ادامه داد: متأسفانه حتی در ورود خود ما به ورزشگاه هم مشکلاتی وجود داشت. وقتی عضو هیئتمدیره برای ورود به ورزشگاه با مشکل مواجه میشود، مشخص است که در مدیریت اجرایی ایراد وجود دارد.
لطیفی با اشاره به حمایت برخی مسئولان استان گفت: استانداری، شهرداری و تعدادی از مسئولان ارشد استان قزوین حمایت خوبی از تیم داشتهاند و از آنها تشکر میکنم، اما انتظار داریم همه نهادهای اجرایی، بهویژه یگان ویژه و عوامل انتظامی، همکاری بیشتری با باشگاه داشته باشند.
وی در ادامه درباره وضعیت فنی تیم گفت: تیم ما جوان است و مقابل تیمی مثل تراکتور که در بالاترین سطح آسیا بازی میکند، نمایش خوبی داشت. اگر در یکی دو موقعیت دقت بیشتری داشتیم، میتوانستیم به گل برسیم.
لطیفی درباره تقویت تیم در نیمفصل نیز بیان کرد: بدون ورود به بحثهای فنی، باید بگویم که قطعاً تیم تقویت خواهد شد. هدف ما حفظ شمس آذر در لیگ برتر است و مجموعه باشگاه از بازیکنان، کادر فنی و عملکرد تیم رضایت دارد.
عضو هیئتمدیره شمس آذر در پایان گفت: با وجود همه مشکلات، ما از داشتن این تیم خوشحالیم و امیدواریم با حمایت بهتر مسئولان و رفع نواقص اجرایی، شرایط بهتری برای باشگاه و هواداران رقم بخورد.
