۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۳

پایان اردوی تیم جودو نونهالان ایران در چالوس/ ادای احترام به مقام شهدا

اردوی آمادگی تیم جودو نونهالان دختر و پسر ایران با حضور ۶۰ جودوکار منتخب از استان‌های مختلف طی پنج روز به میزبانی چالوس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم جودو نونهالان ایران با حضور ۲۳ جودوکار دختر و ۳۷ جودوکار پسر از ابتدای دی‌ در چالوس آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.

این اردو با هدف افزایش توان فنی، ارتقای آمادگی جسمانی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان جودوکاران نونهال برگزار شد و مربیان تیم ملی در طول اردو به ارزیابی عملکرد ورزشکاران پرداختند.

در حاشیه این اردو، جودوکاران نونهال دختر و پسر با حضور در گلزار شهدای یوسف‌رضا چالوس، ضمن غبارروبی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهید مدافع حرم، مهندس مصطفی شیخ‌الاسلامی را گرامی داشتند.

این برنامه فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید داود موسوی امام جمعه شهرستان چالوس، مجید پالوج رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چالوس و یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان غرب مازندران برگزار شد.

برگزاری اردوی تیم جودو نونهالان ایران، علاوه بر نقش مؤثر در رشد فنی ورزشکاران، گامی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت ارزش‌های والای شهدا در میان نسل نوجوان ورزشکار کشور به شمار می‌رود.

