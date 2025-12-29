به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیمحمد نائینی صبح دوشنبه در جمع حماسهآفرینان هشتم دی در میدان شهدای ذهاب رشت با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار پرافتخار جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و یاد تمامی شهیدان استان گیلان، از جمله ۸ هزار شهید استان و ۲۵ شهید مدافع حرم، اظهار کرد: نقش مردم این استان در مقابله با فتنه ۸۸ را برجسته است.
سردار نائینی گفت: گیلانیها با درک درست و حضور بههنگام، یک روز زودتر از سایر نقاط کشور به میدان آمدند و با این پیشتازی، مقدمه حرکت ملی و سراسری مقابله با خطر فتنه را فراهم کردند. اقدام مردم رشت باعث شد روز نهم دی سراسر ایران وارد میدان شود و خطر فتنه باورپذیر و آشکار شود.»
وی با اشاره به سابقه تاریخی استان گیلان در دوران دفاع مقدس افزود: «مردم مؤمن و انقلابی گیلان قبل و بعد از فتنه ۸۸ همواره سربلند بودهاند. لشکر عملیاتی گیلان در دوران دفاع مقدس یکی از لشکرهای خطشکن بود و سرداران نامآور این استان نقش برجستهای در مقیاس ملی ایفا کردند.»
سخنگوی سپاه پاسداران همچنین با تبریک موفقیت پرتاب ماهوارههای ایرانی توسط جوانان کشور در شرایط تحریم، یادآور شد: مردم رشت امروز با حضور پرشور خود، پاسداشت خاطره حماسه هشتم دی را نشان داده و با آرایش هوشیارانه، برای مقابله با فتنههای جدید و تهدیدات نوظهور آمریکایی و صهیونیستی آماده هستند.
سردار نائینی از حضور همه اقشار مردم، مسئولان سیاسی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و بسیجیان قدردانی کرد و گفت: این حضور، نمونه بارز وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه است.
