رحمان نیا: بارش برف استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از امروز شاهد بارش پراکنده و خفیف باران و برف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از فردا بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود، اظهار کرد: بارش برف در استان محسوس خواهد بود و در ارتفاعات شاهد کولاک خواهیم بود که در این میان هشدار زرد هواشناسی صادر شده و در ابن راستا شهروندان در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و از تردد در ارتفاعات کوهستانی هم جلوگیری کنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش می‌یابد ولی از روز سه شنبه هوا سرد می‌شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشت هوا سردتر شده است و دماهای امروز پایین‌تر از دیروز خواهد بود.