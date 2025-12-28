https://mehrnews.com/x39ZtQ ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ کد خبر 6704710 استانها زنجان استانها زنجان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ بارش برف شدید در روستاهای منطقه اوریاد شهرستان ماهنشان در استان زنجان زنجان- در این فیلم، بارش برف شدید در روستاهای منطقه اوریاد شهرستان ماهنشان در استان زنجان را مشاهده میکنید. دریافت 4 MB کد خبر 6704710 کپی شد مطالب مرتبط تردد در محور دندی- تخت سلیمان با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است رحمان نیا: بارش برف استان زنجان را فرا می گیرد برهانی: کولاک شدید راههای مواصلاتی تکاب را مسدود کرد رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان استان زنجان را فرا می گیرد برچسبها استان زنجان بارش برف بارندگی
