  1. استانها
  2. زنجان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

بارش برف شدید در روستاهای منطقه اوریاد شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان

زنجان- در این فیلم، بارش برف شدید در روستاهای منطقه اوریاد شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان را مشاهده می‌کنید.

