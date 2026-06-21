عرضه ۲.۱ میلیون تن کالا در بورس‌؛ سیمان در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه عرضه بورس‌کالا، تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۱۲۳ تن انواع محصول است و تمرکز عرضه‌های امروز بر روی سیمان و سنگ آهن است.

در این روز ۸۸۸ هزار و ۸۶۶ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می شود.

۶۶۵ هزار و ۱۰۰ تن محصول نیز در تالار حراج باز روی تابلو می رود. ۵۳۷ هزار تن سنگ آهن، ۱۲۲ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۱۰۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار صنعتی میزبان عرضه بیش از ۲۹۹ هزار و ۸۸۰ تن محصول شامل ۱۷۶ هزار تن گندله سنگ آهن، ۹۲ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۳ هزار و ۲۰۰ تن فولاد، ۵ هزار تن مس و ۲ هزار و ۷۳۰ تن روی است.

۱۸۹ هزار و ۲۲۵ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می شود. ۱۵۴ هزار و ۸۵۰ تن سیمان، ۲۵ هزار تن کلینکر، ۹ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۷۵ تن عایق رطوبتی از مهم ترین محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز میزبان عرضه ۷۳ هزار و ۲۶۸ تن محصول شامل ۴۸ هزار تن لوب کات، ۱۰ هزار و ۵۸۰ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۴ هزار و ۲۰۰ تن قیر، ۳ هزار و ۶۲۴ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۵۶۹ تن روغن و ۷۹۵ تن گازها و خوراک‌ها است.

۵ هزار و ۸۰۰ تن آلومینیوم در تالار حراج همزمان روی تابلو می رود.

در تالار فرعی یک هزار و ۹۸۴ تن مواد پلیمری و شیمیایی و فولاد عرضه می شود.