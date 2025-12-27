گوش برای اولین بار به پا پیوند زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، تیم جراحی میکرو در بیمارستان ایالتی شاندونگ در جینان این فرایند عجیب را پس از آن انجام داد که بیمار در کارخانه دچار حادثه دلخراشی شد و موی او داخل ماشین آلات گیر کرد.

طبق گزارش بیمارستان، تجهیزات سنگین بخش زیادی از پوست جمجمه و گردن وی را پاره کرد و گوش او همراه بافت اطرافش به طور کامل بریده شد. این زن به سرعت به بیمارستان اعزام شد و در آنجا پزشکان به رهبری کیو شنکیانگ، معاون مدیر بخش جراحی میکروسکوپی بیمارستان به این نتیجه رسیدند که فرایند پیوند معمول به دلیل شدت جراحات غیرممکن است.

جراحان نخست سعی کردند جراحی بازسازی معمول پوست سر را انجام دهند اما آسیب واسکولار به معنای آن بود که جریان خون احتمالاً به اندازه‌ای احیا نشود که بتوان گوش را دوباره به بدن چسباند. جراحان بدون هیچ نمونه قبلی که از آن پیروی کنند، تصمیم گرفتند یک راه حل غیر معمول را انجام دهند و گوش را به روی پای زن پیوند زدند.

این فرایند که پیوندهتروتوپیک یا پیوندنا هم جای نامیده می‌شود، زمانی انجام می‌شود که بافت یا عضو بدن اهدایی در محل در نقطه دیگری از آناتومی پیوند زده می‌شود. هرچند این روش به طور معمول در جراحی میکروسکوپی انجام می‌شود، به ندرت برای چسباندن دوباره گوش به کار می‌رود.

محققان پای بیمار را انتخاب کردند زیرا رگ‌ها و شریان‌های آن از لحاظ ساختار و اندازه بسیار شبیه گوش بودند. در این میان پوست نازک و بافت نرم بعداً نیازمند تغییر شکل اندک بودند. فرایند اصلی پیوند حدود ۱۰ ساعت طول کشید. پزشکان توضیح دادند یکی از بزرگترین چالش‌های فنی اتصال دوباره رگ‌های خونی ریز به قطر ۰.۲ تا ۰.۳ میلیمتر بود.

چند روز بعد پزشکان با یک چالش دیگر روبرو شدند زیرا رفلاکس وریدی، انسداد بازگشت خون، باعث تیره شدن گوش شد و بقای بافت را به خطر انداخت. برای حل این مشکل، آنها به حجامت دستی (فلبوتومی درمانی) روی آوردند که همان خارج کردن عمدی خون است. این فرآیند نیاز به نزدیک به ۵۰۰ مداخله فردی در طول پنج روز برای حفظ گردش خون داشت.

در حالی که گوش روی پا حفظ می‌شد، جراحان با استفاده از پیوندهای پوستی گرفته شده از شکم او، پوست سر و گردن بیمار را بازسازی کردند. در ماه‌های بعد، تورم فروکش کرد، بهبودی پیشرفت کرد و خون‌رسانی تثبیت شد.

در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، بیش از پنج ماه پس از حادثه اولیه، تیم پزشکی مرحله نهایی عمل را برای اتصال مجدد گوش به موقعیت اصلی خود انجام داد. این جراحی شش ساعته، اولین عمل ثبت شده اتصال کامل از این نوع بود.

از آن زمان تاکنون زن مذکور از بیمارستان مرخص شده است. کیو اعلام کرد ساختار صورت و عملکرد بافت آن تا حد زیادی بهبود یافته است. این زن نیازمند جراحی‌های اضافی کوچک دیگری از جمله احیای خط ابرو و همچنین کاهش اسکار روی پا است.