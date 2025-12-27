به گزارش خبرنگار مهر، مژگان فرهبد صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی نماد عدالت آموزشی بوده و مأموریت آن پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشآموزانی است که به دلیل شرایط جسمی، حسی یا ذهنی نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که امکانات و تجهیزات بر اساس نیاز دانشآموزان توزیع شود، افزود: فضای آموزشی و زیرساخت مدارس باید به گونهای باشد که دانشآموزان دارای معلولیت بتوانند از نزدیکترین مدرسه محل زندگی خود بهرهمند شوند و مجبور به ترک تحصیل یا جابهجاییهای پرهزینه نباشند.
معاون آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به سیاست آموزش فراگیر در خراسان جنوبی گفت: تمامی دانشآموزان دارای بهره هوشی عادی در مدارس عادی تحصیل میکنند که این موضوع جای تقدیر دارد، اما لازم است مناسبسازی مدارس و فضاهای آموزشی با جدیت بیشتری دنبال شود.
فرهبد همچنین بر ضرورت توجه ویژه به تربیتبدنی دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد و گفت: تربیتبدنی علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، نقش مهمی در افزایش تمرکز، توانمندی و یادگیری این دانشآموزان دارد و توسعه فضاهای ورزشی متناسب با شرایط آنان یک ضرورت است.
وی در پایان با اشاره به نیازهای درمانی دانشآموزان استثنایی، بهویژه در حوزه دندانپزشکی، خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای ایجاد مراکز درمانی تخصصی ویژه این دانشآموزان در استان شد.
