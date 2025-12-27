به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، از طراحی و تدوین مدل یکپارچه بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهرک‌های گلخانه‌ای خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر مدیریت پایدار انرژی در بخش کشاورزی عنوان کرد.

بهرامی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به مأموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: رفع گلوگاه‌های زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری، از جمله اهداف اصلی این معاونت است که می‌تواند به ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها و افزایش ارزآوری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی منجر شود.

وی با تأکید بر ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی و سهم بالای مصرف گاز در شهرک‌های گلخانه‌ای افزود: تدوین یک مدل فناورانه و یکپارچه برای مدیریت و کاهش مصرف انرژی در این بخش، به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در اجرای این پروژه تصریح کرد: این طرح با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شرکت شهرک‌های کشاورزی و دانشگاه تهران تدوین شده و هدف آن عبور از راهکارهای مقطعی و جزیره‌ای و دستیابی به الگویی قابل تعمیم در سطح ملی است.

به گفته وی، در این مدل فرایندی از فناوری‌های نوین از جمله سیستم‌های گرمایش تابشی، پوشش‌های هوشمند نانویی و سنسورهای هوشمند استفاده شده تا به کاهش مؤثر مصرف انرژی منجر شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، ارزیابی فناوری‌های موجود و نوظهور، تحلیل سناریوهای مختلف تأمین انرژی، اصلاح فرایندها و مدل‌سازی جریان‌های کاری انجام می‌شود تا مسیر اجرا و نقاط قابل بهینه‌سازی به‌طور دقیق مشخص شود.

وی افزود: خروجی نهایی این پروژه، بسته‌های فناوری اولویت‌دار و قابل سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی خواهد بود که پس از اجرای آزمایشی، امکان توسعه و تعمیم آن‌ها به سایر شهرک‌های گلخانه‌ای کشور فراهم می‌شود.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد: اجرای این مدل می‌تواند ضمن کاهش مصرف گاز در صنعت گلخانه‌ای، بهره‌وری انرژی و پایداری تولید محصولات کشاورزی را در سطح ملی ارتقا دهد.