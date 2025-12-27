شرکت آثاری از ۴۷ کشور در جایره جهانی اربعین؛ برگزیدگانی از غیرمسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین با سخنرانی حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری دبیر دائمی جایزه جهانی اربعین در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

وی در خصوص برگزاری این رویداد در کربلا بیان کرد: چون جایزه جهانی است و خاستگاه کربلاست دبیرخانه تصمیم گرفت اختتامیه برای اولین بار در کشور عراق و شهر کربلا و تاریخ همیشگی برگزار شود. اقدام‌خوبی رخ داد و از طرف ظرفیت‌های اربعینی استقبال شد و عتبه حسینیه و عتبه عباسیه و دیگر ظرفیت‌های عراق پای کار آمدند و مشارکت کردند.

حسینی نیشابوری تصریح کرد: از کشورهای ایران عراق بلغارستان، کانادا، هندوستان، پاکستان، افغانستان، انگلیس و ایتالیا برنده داریم و حتی برخی برندگان مسلمان نیستند. برای هر رشته سنجه های تخصصی با داوری متخصصان آن رشته وجود دارد و یکی از رموز موفقیت ما این است داوران تام الاختیار هستند.

دبیر دائمی جایزه جهانی اربعین افزود: در دوره یازدهم در هفت رشته ۳۵ هزار ۸۱۶ اثر از ۴۷ کشور به دبیرخانه در رشته‌های کتاب و اربعین پژوهشی، فیلم، عکس، فعالان مجازی، شعر، سفرنامه و دلنوشته و نواهای اربعینی ارسال شده است و از کشورهای ایران، عراق، یونان، ایتالیا، اسپانیا، عمان، افغانستان، استرالیا، نیجریه، ترکیه، کویت، آذربایجان، بنگلادش، ازبکستان، مصر، سیرالئون، سوریه، یمن غنا، اندونزی تایلند مراکش گینه اتیوپی قطر مالزی اردن ترکمنستان تانزانیا و … که پراکندگی خوبی داشته است.

وی در خصوص مبلغ این جایزه گفت: نفر اول جایزه‌ای به مبلغ هزار یورو، نفر دوم ۷۰۰ و نفر سوم ۵۰۰ یورو از سال گذشته تعیین شده به علاوه اینکه امسال سفر مععنوی کربلا را اضافه کردیم.

