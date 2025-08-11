یازدهمین دوره «جایزه جهانی اربعین» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین منتشر شد. حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان جزئیات این دوره از مسابقه پرداخت و گفت: یازدهمین دوره این رویداد جهانی با حمایت همه جانبه نهادهای فرهنگی و با همکاری ارزشمند مؤسسات مردمی و انقلابی همچون رویداد عبرات و مهر محرم در رشته‌های متنوعی شامل عکس، فیلم کوتاه و مستند، سفرنامه‌نویسی، دل‌نوشته‌های ادبی، تولیدات فضای مجازی، شعر آئینی، تألیفات کتاب و نواهای ماندگار اربعینی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال پرشور هنرمندان در دوره‌های پیشین، خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار ارزشمند هنرمندان و ادیبان تا پانزدهم آذرماه سال جاری تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار نفیس خود را از طریق کانال‌های رسمی جایزه در فضای مجازی و همچنین درگاه اختصاصی اینترنتی جایزه جهانی اربعین به دبیرخانه این رویداد بین‌المللی ارسال نمایند.

رئیس مرکز بین‌المللی تبلیغ با تأکید بر جایگاه رفیع این رویداد در عرصه بین‌المللی، افزود: امسال با گذشت یک دهه از برگزاری پربرکت این رویداد جهانی، شاهد رشد کیفی و کمی قابل توجهی در تعداد آثار و گستره جغرافیایی شرکت‌کنندگان هستیم. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و با همکاری نهادهای مردمی ارزشمند، این رویداد فاخر را به عنوان یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های ترویج معارف اربعین حسینی در سطح جهان مطرح کرده است.

حسینی نیشابوری در ادامه با تبیین فلسفه عمیق برگزاری این جایزه جهانی، تصریح کرد: رویکار اصلی ما در دبیرخانه جایزه جهانی اربعین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تبیین حقایق ناب عاشورایی و معارف بلند اربعین با زبان هنر و در قالب‌های متنوع و جذاب هنری است. در این مسیر، تمامی آثاری که طی ده سال گذشته در آرشیو دبیرخانه جمع‌آوری شده، به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در اختیار تمامی علاقه‌مندان و پژوهشگران معارف حسینی قرار گرفته است.

مدیر کل مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ در پایان با اشاره به اهداف عالی این رویداد، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما انتشار و انعکاس حداکثری پیام حیاتبخش اربعین در سراسر جهان است. از این رو، کلیه علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند برای دسترسی به گنجینه آثار ده دوره گذشته این جایزه، هم به پایگاه اینترنتی اینتل اربعین و هم به مرکز اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در خیابان ولی‌عصر (عج)، نبش خیابان فاطمی مراجعه نمایند.

دهمین دوره جایزه جهانی اربعین سال گذشته در هفت رشته با ۳۱ هزار و ۸۲۴ اثر از ۳۸ کشور برگزار شد که در بخش عکس ۲۴ هزار و ۴۶۴ اثر، در بخش فیلم ۳۵۹ اثر، فعالان فضای مجازی دو هزار و ۵۰۰، سفرنامه و دلنوشته دو هزار و ۱۰۰ اثر، شعر ۲۴۶ اثر، کتاب ۸۷ اثر و نواهای اربعینی دو هزار ۶۰ اثر شرکت داده شد.