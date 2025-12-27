ابلاغ ١٠ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک ودارایی های سرمایه ای به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: مبلغ ۱۰ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ابتدای امسال به استان ابلاغ شده است که میانگین تخصیص منابع به ۳۲ درصد رسیده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات استان کرمان اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۹ درصد اعتبارات استانی تخصیص یافته و در بخش اعتبارات سه درصد نفت و گاز ۴۳.۱ درصد، اعتبارات متوازن استان ۱۳.۶ درصد، اعتبارات مرتبط با ورزش ۴۰ درصد و اعتبارات منتقل‌شده از ملی به استانی ۳۱ درصد تخصیص داشته است.

وی ادامه داد: همچنین حقوق دولتی به‌طور کامل و صددرصدی به استان کرمان ابلاغ شده است.

وحیدی، با اشاره به استفاده از اوراق مرابحه افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای استان کرمان اخذ شده که ۱,۵۶۸ میلیارد تومان آن نقد و به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته و مابقی نیز در حال پیگیری برای اجرای پروژه‌هاست.