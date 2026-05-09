به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وحیدی، ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به ابلاغ ۳ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان اعتبار هزینهای با تخصیص ۱۰۰ درصد به دستگاههای اجرایی استان کرمان در سال گذشته گفت: همچنین از مجموع ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان اعتبار مصوب تملک داراییهای سرمایهای، ۵۶.۶ درصد تا پایان سال به استان تخصیص یافت که بخش قابل توجهی از آن بهصورت اوراق مرابحه جذب شده است.
وی با اشاره به عملکرد برجسته استان کرمان در جذب منابع مالی، افزود: کرمان با جذب ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه، بیشترین سهم را در جذب این نوع اوراق در سطح کشور داشته است؛ در حالی که این میزان برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، مجموع جذب اوراق مرابحه را ۴ هزار میلیارد تومان و میزان جذب نقدی را ۳.۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای سال جاری، احتمال داد که تا ۹۰ درصد تخصیص اعتبارات عمرانی از محل اوراق مرابحه صورت گیرد.
وحیدی، افزود: برای سال جاری، ۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینهای به استان کرمان اختصاص یافته است و ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای نیز پس از بررسی در اختیار شورا قرار دارد تا فرآیند توزیع آن نهایی شود.
نظر شما