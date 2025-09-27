وحیدی: استان کرمان آماده جذب ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وحیدی، پیش از ظهر شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه کرمان از جذب ۱۰۰ درصدی تملک داراییهای سرمایهای سال گذشته دستگاههای اجرایی این استان خبر داد و گفت: طی ماه گذشته مشکلات دستگاهها در جذب اعتبارات بررسی و ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار جذب شد.
وی افزود: اعتبارات هزینهای ابلاغی استان کرمان برای ۲۸ دستگاه اجرایی، ۳ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان است که تخصیص ۴۷ درصدی اعتبارات هزینهای صورت گرفته و حقوق و مزایایی همه کارمندان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، ۱۱ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان به استان کرمان ابلاغ شده که فرآیند مبادله ۹۰ درصد موافقتنامهها انجام شده و برای پرداخت تخصیص، موافقتنامهها باید کامل شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: تخصیص عمرانی استانها در سال جاری به صورت اوراق مالی اسلامی است که ۲ هزار میلیارد تومان به صورت علیالحساب برای هر استان در نظر گرفته شده که اکنون کرمان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طرح برای جذب اوراق ارسال کرده است.
وحیدی، همچنین از اعلام آمادگی استان کرمان برای جذب ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ گفت: حدود ۴۰ درصد شاغلین استان کرمان در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
