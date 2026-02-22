حسینی نژاد: برگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن کرمان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: با پیگیریهای استان کرمان در سالهای اخیر، برای امسال و سال آینده، برگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان مصوب شده است.
وی افزود: طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان از ۲۳ هزار میلیارد تومان واریزی مستقیم به حساب خزانه، تاکنون ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان آن برگشت داده شده است.
حسینینژاد، ادامه داد: میانگین برگشت این مبلغ در سالهای گذشته کمتر از یک درصد بوده است و الان شاهد اتفاق خوبی هستیم.
رئیس سازمان صمت استان کرمان گفت: در راستای رفع ناترازیهای برق در سطح کشور و استان کرمان و کمبود واحدهای صنایع معدنی، واحدهایی که در راستای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر اقدام کنند شورای معادن میتواند تا ۲۰ درصد آن سرمایهگذاری را به آنها معافیت دهد.
وی از کمک شرکتهای معدنی به خصوص معادن تحت مدیریت و بهرهبرداری ایمیدرو برای پروژههای زیرساختی گفت و بیان کرد: در این راستا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبات شورا را برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری کمبرندیها در دو شهرستان سیرجان و زرند داشتیم.
