https://mehrnews.com/x39YQ5 ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹ استانها هرمزگان تخریب حمام ساسانی کوخرد پس از بارندگیهای اخیر بستک- حمام ساسانی کوخرد، یکی از آثار تاریخی شهرستان بستک، پس از بارندگیهای اخیر دچار تخریبهایی جدی شده است.
