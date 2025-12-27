  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

تخریب حمام ساسانی کوخرد پس از بارندگی‌های اخیر

بستک- حمام ساسانی کوخرد، یکی از آثار تاریخی شهرستان بستک، پس از بارندگی‌های اخیر دچار تخریب‌هایی جدی شده است.

