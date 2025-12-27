۲ کشته و ۲۶ زخمی در تصادف زنجیره ای ۵۰ وسیله نقلیه در توکیو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، تصادف زنجیره‌ای در خط خروجی بزرگراه Kan-etsu در شهر میناکامی، استان گونما، زمانی رخ داد که وسایل نقلیه احتمالاً در هنگام بارش برف روی سطح یخی لغزیدند.

در این گزارش آمده است که حداقل ۱۷ خودرو آتش گرفتند و شعله‌های آتش حدود ۷ ساعت و نیم بعد خاموش شد.

زنی که تصور می‌شد حدود ۷۰ سال داشت جان باخت، در حالی که ۵ نفر مجروح شدند.

بخشی از بزرگراه پس از آن بسته شد. ردیفی از وسایل نقلیه به شدت آسیب دیده، که برخی از آنها غیرقابل شناسایی سوخته شده و مسیر خروجی را مسدود کردند.

پلیس بر این باور است که برف در جاده ممکن است عامل حادثه بوده باشد.