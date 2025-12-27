بهاری: ۴ کیلوگرم مواد مخدر در بوکان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بهاری در این زمینه افزود: اظهار کرد: در راستای ارتقای آرامش اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده و ایمن سازی مناطق آسیب پذیر، پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با همکاری کلانتریها، طرحهای عملیاتی موفقی را اجرا کرد.
وی ادامه داد: تیمهای ویژه مبارزه با جرایم، با حضور در مناطق آسیب پذیر و به ویژه بوستانها، موفق شدند مقدار چهار کیلوگرم انواع مواد مخدر آماده عرضه را به همراه ادوات مصرف و توزین کشف کنند. در این ارتباط، سه نفر قاچاقچی و ۲۵ نفر توزیعکننده دستگیر و دو دستگاه خودروی سواری متعلق به متهمان نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی بوکان عنوان کرد: همچنین تعداد ۳۰ نفر معتاد متجاهر در سطح شهر شناسایی و دستگیر شدند که متهمان به همراه پرونده به مرجع قضائی و معتادان جهت درمان به مراکز بازپروری معرفی شدند.
بهاری تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و طرحهای امنیت محور محدود به زمان نیست و به صورت مستمر ادامه دارد. پلیس قاطعانه با مخلان آرامش عمومی و سوداگران مرگ برخورد خواهد کرد.
نظر شما