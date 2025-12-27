به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری صبح شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به خسارات جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر در سطح جامعه اظهار کرد: پلیس برابر وظایف ذاتی خود عمل کرده و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه میکند.
وی افزود: جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در یک ماه گذشته به طور مستمر در این شهرستان اجرا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فومن با اشاره به جمعآوری و دستگیری ۲۵ نفر خرده فروش، ۳۴۵ نفر معتاد متجاهر و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر در این مدت و تحویل آنها به مرجع قضائی، اعلام داشت: از این افراد بیش از ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
نظر شما