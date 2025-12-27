  1. استانها
  2. گیلان
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۸

عاشوری: ۳۷۰ معتاد متجاهر و خرده‌فروش مواد مخدر در فومن دستگیر شدند

عاشوری: ۳۷۰ معتاد متجاهر و خرده‌فروش مواد مخدر در فومن دستگیر شدند

فومن- فرمانده انتظامی فومن از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۷۰ نفر شامل معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان طی یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به خسارات جبران ناپذیر مصرف مواد مخدر در سطح جامعه اظهار کرد: پلیس برابر وظایف ذاتی خود عمل کرده و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.

وی افزود: جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در یک ماه گذشته به طور مستمر در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن با اشاره به جمع‌آوری و دستگیری ۲۵ نفر خرده فروش، ۳۴۵ نفر معتاد متجاهر و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر در این مدت و تحویل آن‌ها به مرجع قضائی، اعلام داشت: از این افراد بیش از ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

کد خبر 6702919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها