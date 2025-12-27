احمدی: ۷ کیلو شیشه و ۸ هزار عدد قرص روانگردان در مرز سردشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه افزود: در راستای مبارزه قاچاق مواد مخدر و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی شهرستان سردشت با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان به قصد خروج در نوار مرزی شده و با یک عملیات غافلگیرانه برای جلوگیری از خروج آنان اقدام کردند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مأموران پس از باراندازی کوله‌ها با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری شدند و مرزبانان با انجام اقدامات تأمینی در بررسی کوله‌ها به جا مانده؛ ۷ کیلوگرم شیشه و ۸ هزار عدد قرص غیرمجاز و غیره را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان در دستور کار مرزبانان قرار دارد، گفت: مرزبانان تلاشگر این استان به طور شبانه روزی و با تیزبینی و درایت، بر مرزهای حوزه استحفاظی اشراف کامل داشته و با تمام توان مانع ورود و خروج مواد مخدر و عبور و مرور غیرمجاز از مرزها می‌شوند.