به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، محمدحسین پور غریب در آئین افتتاحیه مسابقات مناظره دانشجویی گفت: دانشجو باید «وجدان بیدار» جامعه باشد نه صرفاً یک نیروی معترض.
وی با بیان اینکه ما در نقطه «کمتحملی» ایستادهایم گفت: اگر امروز چالش فرهنگی و اقتصادی داریم به این دلیل است که مدیران اجازه نقد نمیدهند. نقد که نباشد، گفتگو جای خود را به اعتراض میدهد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد ترویج فرهنگ مناظره و مشاوره را راهکاری برای ایجاد فضای نقد دانست و گفت: بسیاری از تنشهای دانشگاهی (از غذا تا امتحانات) با حرف زدنِ بهموقع، پیش از رسیدن به نقطه مشاجره، حلشدنی است.
وی اظهار کرد: ارزش دانشجو به این است که اعتراضش حامل «معنا، اخلاق و افق» باشد. دانشجو باید فاعلی آگاه و پرسشگر باشد که مسئله را میفهمد و تحلیل میکند. باید بستر را طوری فراهم کنیم که دانشجو بابت یک بیانیه یا حرف، نگران آینده شغلیاش نباشد.
نباید اجازه داد گفتگو به مجادله تبدیل شود
سعید بابایی؛ مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت نیز در این مراسم گفت: هدف از این مسابقات صرفاً فن بیان و برنده شدن نیست؛ هدف این است که دانشجویان یاد بگیرند چطور ابعاد مختلف یک تصمیم کلان در حوزه سلامت را تحلیل کنند. مدیر و سیاستگذار آینده باید بتواند نقدها را بشنود و بهترین راهکار را برای جامعه برگزیند.
وی اظهار کرد: موضوعات مناظرهها بهگونهای انتخاب شده که فضای «موافقت یا مخالفت مطلق» وجود نداشته باشد تا تضارب آراء واقعی شکل بگیرد. رتبهبندی تیمها اولویت ما نیست؛ آنچه اهمیت دارد ترویج «اصل گفتگو» است. شرکتکنندگان باید این فرهنگ را به دانشگاههای خود ببرند و سفیر تضارب آراء باشند.
وی خاطر نشان کرد: از تشکلهای سیاسی و انجمنهای علمی تا دانشجویان مستقل در این رویداد حضور دارند. نباید اجازه داد گفتگو به مجادله تبدیل شود.
