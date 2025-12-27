اطلاعیه اداره کل دامپزشکی اردبیل در خصوص پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دامپزشکی استان اردبیل صبح شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یبا شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان آبزی وحشی به استان و ورود آنها به تالاب‌ها، آبگیرها، دریاچه‌ها و پشت سدها به جهت زمستان گذرانی و قرار گرفتن منطقه در مسیر و کریدور این پرندگان مهاجر به عنوان مخزن ویروس و ناقلان خاموش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان؛ روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مرغداران، صاحبان مزارع پرورش مرغ، فعالان صنعت طیور و روستاییان و پرورش دهندگان طیور بومی خواست ضمن رعایت مقررات بهداشتی و موازین امنیت زیستی، هشدارهای دامپزشکی را جدی گرفته و همکاریهای لازم را با دامپزشکی انجام دهند.

پرندگان آبزی مهاجر قادرند بدون ابتلاء به این بیماری؛ ویروس را تا مسافت‌های طولانی انتقال دهند لذا تاکید می‌شود فعالان این صنعت ضمن تشدید اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای و افزایش لایه‌های حفاظتی و امنیت زیستی از سهل انگاری اجتناب کرده و ضمن ضدعفونی محوطه پرورش از ورود افراد غیر مسئول به فارم خود جلوگیری و از هرگونه جابجایی طیور بدون نظارت و گواهی بهداشتی حمل خودداری نمایند.

بنابر این اطلاعیه ضمن یادآوری احتمال شیوع و بروز این بیماری در استان از فعالان صنعت طیور و تولید کنندگان طیور بومی درخواست شده وجود هرگونه تلفات غیر عادی و غیر متعارف و کاهش مصرف آب و دان و نیز کاهش تولید را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز دامپزشکی گزارش نموده و روستاییان و تولید کنندگان طیور بومی، طیور پرورشی خود را در قفس‌های فنس دار محصور نموده و از تماس آنها با با پرندگان مهاجر و آزاد پرواز جلوگیری نمایند.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان در ادامه این اطلاعیه بر لزوم واکسیناسیون طیور صنعتی تاکید و آورده است بیمه طیور جز بیمه‌های مهم و اجباری است و ضروری است پرورش دهندگان طیور صنعتی علاوه بر امر مهم واکسیناسیون حتماً طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت احتمالی با مشکل مواجه نشوند.

روابط عمومی همچنین در این اطلاعیه یادآور شده است برابر گزارش‌های دریافتی و اطلاعات واصله در حال حاضر استان عاری از بیماری بوده و ویروس این بیماری در استان مشاهده نشده است و نتایج مراقبت‌ها و پایش های مستمر موید این موضوع می‌باشد.

در پایان این اطلاعیه آمده است شماره تلفن ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ جهت ارتباطات مردمی منظور شده و هم استانیهای عزیز می‌توانند موارد مرتبط با دامپزشکی را از این طریق مطرح نمایند.