به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، با اشاره به وضعیت سیستمهای گرمایشی مدارس، گفت: سیستم گرمایشی مدارس استان، بهویژه در شهرستانها، نیازمند اصلاح و بهروزرسانی است و در این مسیر همکاری دستگاههای خدماترسان ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت بهبود زیرساختهای آموزشی افزود: بررسی امکان استفاده از انرژیهای نو در مدارس شهرستان ماهنشان میتواند راهکار مناسبی برای رفع بخشی از مشکلات تأمین انرژی مدارس باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضاهای آموزشی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ اعتبارات لازم برای خرید سوله و اجرای فونداسیون پروژههای آموزشی اختصاص یافته و در ادامه نیز مبالغی برای خرید و نصب سقف این فضاها تخصیص داده شده است. بخش قابل توجهی از این پروژهها بهصورت مشارکتی و با همراهی مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی اجرا میشود که این رویکرد نقش مهمی در تسریع روند تکمیل فضاهای آموزشی دارد.
تاراسی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد و گفت: تبیین مسائل آموزش و پرورش در نماز جمعه و محافل عمومی میتواند زمینهساز افزایش مشارکت اجتماعی و شکلگیری مطالبهگری سازنده در حوزه تعلیم و تربیت شود.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای صورتگرفته از دستگاه تعلیم و تربیت استان، خاطرنشان کرد: هدایتهای فرهنگی و اعتمادسازی اجتماعی از مؤلفههای اثرگذار در حمایت از آموزش و پرورش است و تأکید بر تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیتپذیر از رویکردهای ارزشمند در مسیر تعلیم و تربیت به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به روند برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان گفت: این جلسات از سطح گزارشدهی عبور کرده و به سطح تصمیمسازی و اقدامات عملی رسیده است که نشاندهنده انسجام مدیریتی و پیگیری مستمر در شهرستان است.
وی نقش دهیاریها، شوراهای اسلامی، بسیج و سایر نهادهای محلی را در شناسایی و جذب سوادآموزان مؤثر دانست و افزود: حمایت فرمانداری و اجرای برنامههای تشویقی در این حوزه میتواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
تاراسی موفقیتهای آموزشی شهرستان ماهنشان از جمله کسب رتبه نخست استانی در حوزه شورای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ و قبولی بیش از ۵۰ دانشآموز این شهرستان در دانشگاهها و رشتههای معتبر کشور را حاصل تلاش معلمان، دانشآموزان و حمایت مسئولان دانست و از فرهنگیان پرتلاش شهرستان قدردانی کرد.
