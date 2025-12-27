به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یاشار لطفی عضو کمیته معماری شرکت مترو تهران در خصوص رویکرد متولیان شکلگیری ایستگاهیای افتتاح شده در سالهای اخیر میگوید: از زمان طراحیهای مربوط به معماری ایستگاههای محمدیه و برج میلاد، این فکر که سازههای شکل گرفته در شبکه مترو میتوانند جنبههای هنری متفاوتی را به منصه ظهور برسانند، قوت گرفت و نتیجه تاکید و تکیه بر این نوع نگاه، ارتقا کیفیت بصری و همچنین تغییر در برخی مصالح مربوط به روسازی ایستگاهها و نمای بیرونی کیوسکهای ورودی شد.
لطفی در ادامه به برخی نمونههای متفاوت شکل گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: ایستگاههایی از قبیل آهنگ، ۱۷ شهریور، میدان خراسان، مریم مقدس (س) و میدان کتاب، نمود عینی نگرش جدید مدیران مربوطه بوده و امیدواریم به مرور زمان، چنین رویکردی تقویت شده و در مسیر تعالی حداکثری قرار گیرد.
گفتنی است طی یک سال اخیر، ایستگاههای افتتاح شده میدان خراسان و حضرت مریم مقدس (س) به لحاظ نوع معماری خاص و متمایز آنها، مورد توجه شهروندان و همچنین معماران و هنرمندان قرار گرفته و در ادامه راه، ایستگاه سرباز که دی ماه امسال به بهره برداری میرسد، در کنار ورودی جدید ایستگاه ۱۵ خرداد و همچنین ایستگاه ورزشگاه تختی، نمادهای متفاوتی از معماری نوین و طراحیهای هنری منحصر به فرد را در منظر و مرئای عمومی قرار خواهند داد.
