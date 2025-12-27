  1. جامعه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

خلق آثار هنری در ایستگاه‌های شبکه مترو تهران

خلق آثار هنری در ایستگاه‌های شبکه مترو تهران

عضو کمیته معماری شرکت مترو تهران گفت: در سال‌های اخیر، طراحی معماری، نورپردازی و عناصر هنری ایستگاه‌های مترو تهران به بخشی ثابت از روند توسعه مترو تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یاشار لطفی عضو کمیته معماری شرکت مترو تهران در خصوص رویکرد متولیان شکل‌گیری ایستگاهی‌ای افتتاح شده در سال‌های اخیر می‌گوید: از زمان طراحی‌های مربوط به معماری ایستگاههای محمدیه و برج میلاد، این فکر که سازه‌های شکل گرفته در شبکه مترو می‌توانند جنبه‌های هنری متفاوتی را به منصه ظهور برسانند، قوت گرفت و نتیجه تاکید و تکیه بر این نوع نگاه، ارتقا کیفیت بصری و همچنین تغییر در برخی مصالح مربوط به روسازی ایستگاه‌ها و نمای بیرونی کیوسک‌های ورودی شد.

لطفی در ادامه به برخی نمونه‌های متفاوت شکل گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: ایستگاه‌هایی از قبیل آهنگ، ۱۷ شهریور، میدان خراسان، مریم مقدس (س) و میدان کتاب، نمود عینی نگرش جدید مدیران مربوطه بوده و امیدواریم به مرور زمان، چنین رویکردی تقویت شده و در مسیر تعالی حداکثری قرار گیرد.

گفتنی است طی یک سال اخیر، ایستگاههای افتتاح شده میدان خراسان و حضرت مریم مقدس (س) به لحاظ نوع معماری خاص و متمایز آنها، مورد توجه شهروندان و همچنین معماران و هنرمندان قرار گرفته و در ادامه راه، ایستگاه سرباز که دی ماه امسال به بهره برداری می‌رسد، در کنار ورودی جدید ایستگاه ۱۵ خرداد و همچنین ایستگاه ورزشگاه تختی، نمادهای متفاوتی از معماری نوین و طراحی‌های هنری منحصر به فرد را در منظر و مرئای عمومی قرار خواهند داد.

