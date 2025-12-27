نمایش «سامی» در خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، فیلم سینمایی «سامی» ساخته حبیب باوی ساجد ۱۰ دی ساعت ۱۷ در سالن سیف‌الله داد خانه سینما نمایش داده می‌شود.

بعد از نمایش فیلم، کیانوش عیاری کارگردان سینما، پرویز جاهد فیلمساز، منتقد و کارشناس سینما، فرهاد ورهرام مستندساز و حبیب باوی ساجد کارگردان اثر درباره فیلم صحبت می کنند.

حبیب باوی ساجد فیلم سینمایی «سامی» را به‌عنوان نخستین فیلم بلند داستانی سینمایی خود به‌صورت مستقل و با رویکرد بومی با تمرکز بر زادگاه جنوبی و بستر عربی، با استفاده از لوکیشن‌های واقعی و تعدادی از نابازیگران در کنار بازیگران محلی کارگردانی کرده است.

«سامی» برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره بین المللی فیلم کازان، برگزیده جشنواره بین المللی فیلم روما در ایتالیا، برگزیده جشنواره فیلم امید در سوئد و برگزیده جشنواره فیلم نادو در مراکش شده است.