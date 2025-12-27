به گزارش خبرگزاری مهر، داوود فرازی در این زمینه اظهار کرد: تپه باستانی گویتپه ارومیه در سالهای گذشته به دلیل فعالیتهای انسانی، بهویژه ساخت و سازهای مسکونی که در عرصه اثر تاریخی انجام شده، آسیب دیده و این آسیب منجر به تخریبهای عمدهای در عرصه اثر شده است.
وی افزود: به همین دلیل، ضروری بود تا با انجام عملیات گمانهزنی، عرصه حقیقی اثر مشخص شود که با پیگیریهای انجام شده مجوز گمانهزنی بهمنظور تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی گویتپه ارومیه از پژوهشگاه میراثفرهنگی اخذ شد و در نهایت با مشخص شدن پیمانکار ذیصلاح عملیات کاوش و پژوهش آغاز شده است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ادامه داد: با تصویب نقشه عرصه و حریم و ضوابط مربوطه، اقدامات قانونی لازم برای صیانت از محوطه تاریخی گویتپه انجام خواهد شد.
فرازی گفت: محوطه تاریخی گوی تپه، واقع در ۶ کیلومتری جنوب شرقی ارومیه و با ارتفاع ۲۴ متر، یکی از مرتفعترین دشتهای ارومیه محسوب میشود، این محوطه بهعنوان یکی از شاخصترین آثار دوره هزاره سوم قبل از میلاد و عصر آهن در شمال غرب کشور شناخته میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: گویتپه در سال ۱۹۴۸ میلادی توسط باستانشناس انگلیسی، برتون براون، از دانشگاه منچستر مورد کاوش قرار گرفت که در نتیجه آن، هفت دوره استقرار انسانی و فرهنگی از دوره مس و سنگ تا دوره آهن شناسایی شد.
