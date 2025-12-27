باخت با یک کلیک!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: رشد چشمگیر پرونده‌های قضائی در پی افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در حالی است که با وجود هشدارهای پی در پی پلیس فتا و دستگاه قضا نسبت به آگاهی مردم برای به دام نیفتادن آنها به تور سارقان و کلاهبرداران اینترنتی اما خیلی‌ها همچنان از سر ناآگاهی یا کنجکاوی فریب ترفند این افراد را می‌خورند. این روزها سارقان فضای مجازی و کلاهبرداران سایبری با شیوه‌های مختلف طوری به راحتی جیب مردم را خالی می‌کنند که طبق گزارش‌های موجود آمار آنها به سمت تعداد دزدان فضای حقیقی پیش می‌رود.

شیادان با ترفندهای زیرکانه در فضای مجازی به کمین نشسته‌اند و با ارسال پیام‌های حاوی بدافزارها و فایل‌های آلوده با مضمون «شما برنده شده‌اید»، «ابلاغیه قضائی»، «عکس یادگاری»، «قطع یارانه»، «سهام عدالت»، «سند قولنامه آماده» و… کاربران را ترغیب به باز کردن فایل‌های ارسالی خود می‌کنند؛ در این میان فریب‌خوردگان پس از باز کردن چنین فایل‌هایی حساب‌شان خالی می‌شود. تاکید پلیس فتا و دست‌اندرکاران دستگاه قضا به مردم این است که تنها راه مصونیت از این جرایم، آگاهی، هوشیاری و اعتماد نکردن به پیشنهادها یا تبلیغات وسوسه‌انگیز بوده و نباید به هیج وجه به این پیام‌ها توجه کنند یا فایل‌های ارسالی مشکوک را باز کنند.

گزارش‌های زیادی طی این روزها از شهروندان مبنی بر دریافت پیام‌های حاوی فایل‌های جعلی منتشر شده است. فایل‌ها با عناوینی احساسی یا فریبنده مانند «عکس یادگاری با هوش مصنوعی» یا «سند قولنامه آماده» ارسال می‌شود و کاربران را ترغیب به دانلود و نصب برنامه‌ای آلوده می‌کند.

بررسی‌ها بیانگر این است که چنین فایل‌هایی در واقع بدافزارهای بانکی هستند که پس از اجرا، اطلاعات گوشی، رمزهای حساب و موجودی بانکی قربانیان را سرقت می‌کنند. در این باره سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه کلاهبرداران اینترنتی هر روز با شگردهای مختلف جدید در فضای مجازی دنبال قربانیان خود برای خالی کردن حساب آنها می‌گردند که مردم باید کاملاً در این زمینه هوشیار باشند، گفت: ما همیشه توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان لینک‌ها یا برنامه‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس و… را باز و روی آن کلیک نکنید، چرا که این لینک‌ها اغلب بدافزارهایی هستند که اطلاعات بانکی را سرقت کرده و حساب‌تان را خالی می‌کنند. وی با بیان اینکه شیادان اینترنتی در فضای مجازی همواره در کمین هستند، افزود: آنها پس از اینکه پلیس فتا موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند، شگردهای‌شان را عوض می‌کنند و به دنبال ترفند جدید دیگری می‌روند تا مردم را فریب دهند، بنابراین بهترین راهکار برای به دام نیفتادن به تور این افراد این است که روی هیچ لینک مشکوکی کلیک نشود و از طرفی لینک و برنامه همراه‌بانک را فقط از سایت رسمی بانک یا فروشگاه‌های معتبر داخلی دانلود کنند.

مهم‌تر اینکه از جست‌وجو برای نصب آن در گوگل بشدت خودداری شود. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در ادامه هشدار داد: فعالان شبکه‌های اجتماعی اغلب هویت رسمی ندارند و نباید به آنها اعتماد کرد، بنابراین اگر کسی می‌خواهد اپلیکیشن بانکی را نصب کند باید هوشیار باشد به سمت گوگل نرود و فقط آن را از بانک که مورد اطمینان است نصب کند. از طرفی در مواجهه با چنین پیام‌هایی سریعاً آن را حذف و موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهد.

لینک‌های مشکوک را باز نکنید

علاوه بر پلیس فتا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز اخیراً با اشاره به افزایش پیامک‌ها و لینک‌های جعلی از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری، از باز کردن اینگونه پیام‌ها خودداری کنند. ابوالفضل نیکوکار تاکید کرد با توجه به افزایش گزارش‌های مردمی درباره پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عناوینی مانند «سامانه قضائی»، «جوایز نقدی» یا «ثبت شکایات»، این معاونت با ارسال پیامکی با محتوای جلوگیری از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک یا پاسخ دادن به پیام‌های مشکوک به شهروندان هشدار داد لازم است به پیش‌شماره‌ای که برای‌شان پیامک ارسال شده است توجه کنند؛ پیامک‌های قانونی از سمت سازمان‌های معتبر، بانک‌ها و پلتفرم‌هایی مثل بیمه، مراکز پزشکی و… از انواع خطوط پیامکی خدماتی که پیش‌شماره‌های مشخصی دارند، ارسال می‌شود، این در حالی است که پیامک‌های جعلی عموماً از شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند.

به گفته وی، هدف اصلی اینگونه پیام‌ها دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و مالی افراد است و هر گونه اقدام عجولانه می‌تواند منجر به سوءاستفاده مالی شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از مردم خواست در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی به منابع غیررسمی خودداری کنند. بنا به این گزارش، از آنجا که کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوین مختلف، سعی در ترغیب افراد به کلیک کردن روی لینک ارسالی دارند و سپس آنها را به درگاه بانکی جعلی هدایت می‌کنند، همان‌طور که پلیس فتا و دست‌اندرکاران دستگاه قضا تاکید می‌کنند بهترین راه بی‌توجهی به این پیام‌ها و خودداری از باز کردن آنهاست. به گفته پلیس فتا، ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک‌های آلوده با موضوعات ثبت‌نام برای سبد کمک معیشتی و کالابرگ الکترونیک و اینترنت رایگان از جمله روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است که همچنان قربانی می‌گیرد.



در چنین شرایطی برخی کاربران بدون آگاهی وارد لینک‌های آلوده می‌شوند، در حالی که این پیام‌ها یک بدافزار است و کلاهبرداران با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می‌برند و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها می‌کنند. سهل‌انگاری و ناآگاهی کاربران سبب شده کلاهبرداران از این فرصت سوءاستفاده کرده و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی افراد هر روز بیشتر شود. این در حالی است که پیامک‌های سازمانی و رسمی از سرشماره‌های معتبر ارسال می‌شود و کاربران به هیچ عنوان نباید به لینک‌هایی که از طریق سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال می‌شود مراجعه کنند.

افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی

ترفندهای زیرکانه با اقدامات مجرمانه کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی اکنون طوری است که به گفته سخنگوی پلیس، تعداد پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری و سرقت‌های اینترنتی از ۴۵ هزار مورد در سال گذشته به ۵۰ هزار مورد در سال جاری افزایش یافته است. سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به تغییر الگوی جرایم در سال جاری گفت: بر اساس آمارهای رسمی، در حالی که از ابتدای سال جاری میزان سرقت‌های فیزیکی در کشور ۱۶ درصد کاهش یافته، تعداد پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری و سرقت‌های اینترنتی از ۴۵ هزار مورد در سال گذشته به ۵۰ هزار مورد در سال جاری افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه این آمارها بیانگر رشد نگران‌کننده تهدیدات در بسترهای دیجیتال است، تاکید کرد: کلاهبرداران سایبری از مناسبت‌هایی مانند جمعه سیاه برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. تخفیف‌های چشمگیر و تبلیغات هیجان‌انگیز، ابزارهایی هستند که مجرمان از طریق آن صفحات جعلی فروش و درگاه‌های پرداخت مشابه فروشگاه‌های معتبر ایجاد می‌کنند تا اطلاعات یا مبالغ کاربران را سرقت کنند. این در حالی است که هیچ پیامک، تماس یا لینک اینترنتی مبنی بر «برنده شدن در قرعه‌کشی»، «دریافت جایزه» یا درخواست پرداخت مبالغ هر چند اندک، واقعی نیست، بنابراین این پیام‌ها ترفندی برای فریب و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان هستند. پلیس و سایر نهادهای رسمی هرگز از این روش‌ها برای اهدای جوایز یا جمع‌آوری وجه استفاده نمی‌کنند.