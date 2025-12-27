  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «علی اصغر آدینه» در مشهد برگزار می‌شود

مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید «علی اصغر آدینه» با حضور با شکوه آحاد مردم و مسئولان در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز ۷۰ درصد نخاعی «علی اصغر آدینه» پس از سال‌ها تحمل درد و رنج مجروحیت به یاران شهیدش پیوست.

صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طی پیامی شهادت جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید رأس ساعت ۹ صبح فردا یک شنبه هفتم دی ماه از مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) حد فاصل ۸ الی ۱۰ به سمت بارگاه منور رضوی برگزار می‌شود.

همچنین پیکر مطهر پس از طواف در حرم مطهر رضوی و اقامه نماز در جوار یاران شهیدش در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) آرام خواهد گرفت.

شهید «علی اصغر آدینه» در ۲۰ مهر ۱۳۴۱ چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۵۸ توسط منافقین (مجاهدین خلق) از ناحیه گردن آسیب و به مقام جانبازی قطع نخاع نائل آمد و پس از سال‌ها تحمل رنج مجروحیت امروز شنبه ششم دی ماه به جمع یاران شهیدش پیوست.

