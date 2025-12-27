  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

محکومیت میلیاردی جایگاه دار متخلف در هرمزگان به دلیل گرانفروشی

بندرعباس- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از محکومیت ۶ میلیارد ریالی جایگاه دار متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده یک جایگاه سوخت برای گرانفروشی بنزین به ارزش یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

حسن پور گفت: گزارش این تخلف را رئیس اداره نظارت بر شعب سیار برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

