به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزهلوپاک ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست محور شهیدان کریمی زنجان از برنامهریزی برای راهاندازی سومین کارخانه آسفالت شهرداری در سال آینده خبر داد و گفت: این اقدام در شرایط کاهش درآمدهای شهرداری، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات و توسعه پایدار شهر است.
وی با اشاره به اینکه کارخانه جدید آسفالت پس از ۴۰ سال به بهرهبرداری خواهد رسید، عنوان کرد: راهاندازی این کارخانه در شرایط رکود اقتصادی و در حالی انجام میشود که بخش عمده درآمد شهرداری از حوزه املاک و ساختوساز تأمین میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به وضعیت نامطلوب آسفالت معابر در ابتدای فعالیت شورای ششم افزود: در آغاز این دوره، کیفیت آسفالت به یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان تبدیل شده بود اما امروز این مسئله به شرایطی عادی رسیده و خواستههای مردم به سمت اجرای پروژههای بزرگ و توسعهمحور سوق پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه شورای ششم نگاه به زیرساختها را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانسته است، تصریح کرد: شهرداران این دوره نیز با همین رویکرد توانستند اقدامات مؤثری را در حوزه زیرساختهای شهری به انجام برسانند.
حمزهلوپاک احداث کانالهای متعدد در نقاط مختلف شهر را از دیگر دستاوردهای این دوره شورا عنوان کرد و گفت: این پروژهها با صرف هزینههای قابل توجه اجرا شده و نقش مهمی در ساماندهی زیرساختهای شهری داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بافت تاریخی و نوسازی تجهیزات شهرداری افزود: بازسازی و کفسازی کوچههای بازار زنجان و معابر منتهی به آن بهطور کامل انجام شده و عملیات اجرایی در آخرین مسیر باقیمانده، کوچه میرزایی، نیز بهزودی به پایان خواهد رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نوسازی ناوگان ماشینآلات شهری را از دیگر اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و گفت: ماشینآلات فرسوده شهرداری با صرف هزینههای قابل توجه جایگزین شدهاند تا توان خدماترسانی شهری افزایش یابد.
حمزهلوپاک در مورد پروژه محور شهیدان کریمی، عنوان کرد: این پروژه تنها به اصلاح تقاطعها محدود نبود بلکه اصلاح زیرساختهای مهمی مانند شبکه فاضلاب و خطوط گاز را نیز در بر داشت و اجرای آن بدون همراهی دستگاههایی همچون آبفا، گاز و برق ممکن نبود.
وی تأکید کرد: پروژه شهیدان کریمی حاصل تصمیمگیریهای جسورانه و نگاه زیرساختی مدیریت شهری است و با وجود محدودیتهای اقتصادی، حتی یک روز نیز متوقف نشد.
نظر شما