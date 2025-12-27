سلمانی: خودروی سواری با ۲۹۵ میلیون ریال خلافی در محلات توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله سلمانی اظهار کرد: مأموران پلیس راهور این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی، یک دستگاه خودرو سواری را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده و استعلامات صورت گرفته مشخص شد خودروی مذکور دارای سابقه متعدد تخلفات رانندگی در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور بوده و مجموع خلافی آن به ۲۹۵ میلیون ریال رسیده است.

سرهنگ سلمانی تصریح کرد: خودرو مورد نظر توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان بیان کرد: بی‌احتیاطی در رانندگی علاوه بر ایجاد خسارت مالی، می‌تواند جان رانندگان و سایر افراد را به خطر اندازد و رعایت مقررات عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی است.