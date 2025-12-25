  1. استانها
۱۶۰۰ تن گوشت مرغ در لرستان تولید و عرضه شد

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید و عرضه هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ در این استان طی هفته روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: در هفته منتهی به چهارم دی‌ماه، میزان هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ کشتار شده آماده طبخ تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی افزود: میانگین توزیع روزانه گوشت مرغ در این مدت ۲۶۶ تن بوده است که این میزان نقش مهمی در تأمین نیاز شهروندان و تنظیم بازار ایفا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت استمرار تولید و عرضه مرغ در استان، تأکید کرد: تداوم این روند موجب آرامش بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و تضمین امنیت غذایی خانوارها خواهد شد.

