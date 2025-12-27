پایان شوم رفاقت چند ساله؛ سرقت از خانه دوست در فردیس با نقشه زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی ظهر شنبه اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف منزل به پلیس آگاهی این فرماندهی، با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تکمیلی از سوی مأموران مشخص شد که سرقت به عنف از یک خانم که به همراه دوست خود در منزل بوده انجام شده و در زمان وقوع سرقت، دوست صاحب‌خانه به بهانه بستن درب پارکینگ به پایین منزل رفته و با هماهنگی قبلی همدست خود را وارد منزل کرده و با تهدید از صاحب خانه اقدام به سرقت کرده و از محل متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس مطرح کرد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی متهم اصلی را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر می‌کنند.

وی گفت: متهم پرونده پس از روبرو شدن با مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف نداشت و در نهایت همدست وی نیز شناسایی و دستگیر که هر دو نفر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ اسدالهی با اشاره به اینکه ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، به شهروندان توصیه کرد: به جهت در امان ماندن از دام سارقان، هرگز به افراد غریبه اعتماد نکنند و از فاش کردن محل نگهداری اموال ارزشمند خود از قبیل پول و طلاجات جداً خودداری کنند.