سرقت در ۹ ماهه نخست امسال در کاشان ۱۱ درصد کاهش یافت

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کاهش ۱۱ درصدی وقوع و افزایش چهار درصدی کشفیات سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اقدامات پلیس کاشان اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه روزی کارکنان انتظامی شهرستان کاشان، افزایش گشت زنی‌های هدفمند و بالابردن سطح آگاهی شهروندان در ۹ ماهه گذشته شاهد کاهش ۱۱ درصدی وقوع و افزایش چهار درصدی کشف سرقت هستیم.

وی ابراز کرد: در ۹ ماهه سال‌جاری، دستگیری سارقان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است و در این مدت ۴۰۸ فقره سرقت نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های مختلف انتظامی تصریح کرد: برخورد با جرایم مستلزم همکاری و مشارکت مردم و همه ارگان‌ها با فراجا است و در این راستا باید بر جنبه پیشگیری و آموزشی آن تأکید و توجه شود.

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما جلب رضایت مردم و افزایش نظم و امنیت برای شهروندان است، گفت: تولید امنیت نیازمند مشارکت همه مردم و نهادها و ادارت دولتی است و بر این مبنا از شهروندان خواست می‌کنیم تا در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مراتب را در اسرع وقت از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6704260

