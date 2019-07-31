احیای حقوق عامه در همه بخش های دادگستری دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی در مراسم تکریم معارفه رئیس دادگستری و دادستان حوزه قضایی سروستان با گرامیداشت یاد و خاطره 225 شهید دوران دفاع مقدس و 4 شهید مدافع حرم این شهرستان تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز میهن اسلامی ما مرهون خون شهدای گرانقدر و تدبیر و درایت رهبر فرزانه انقلاب در اداره کردن این کشور اسلامی است.

وی گفت: قضات در قضاوت با حوصله رفتار کنند و در برخورد با مراجعین به دستگاه قضا که مورد ظلم واقع شده اند صبر و گذشت زیادی داشته باشند.

وی به دوران تغییر و تحول دستگاه قضا با آغاز ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در متن حکم انتصاب آیت لاله رئیسی چندین نکته مهم و اساسی را تأکید کردند از جمله توجه به این امر بود که«در همه فصول تحول، مردمی بودن ،انقلابی بودن و برخورد با فساد مد نظر قرار گیرد.»

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس بر مردمی بودن قضات تأکید کرد و گفت: هر چه به عنوان دستاورد های انقلاب است حاصل تلاش همین مردم عزیز است چه در پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب و چه بعد از انقلاب و قضات باید صد درصد مردمی بوده و خود را خدمتگزار مردم بدانند و آن ها را تکریم کنند و رؤسای حوزه های قضایی ضمن برپایی ملاقات های مردمی هفتگی به طور منظم، پاسخگوی مراجعین باشند.

حجت الاسلام موسوی در ادامه مراسم معارفه رئیس دادگستری و دادستان سروستان بر حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های آن نیز تأکید و خاطر نشان کرد: قضات در حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند و نگذارند ارزش های والای این نظام کم رنگ شود.

وی در ادامه با اشاره به مبارزه و برخورد قاطعانه با فساد اشاره کرد و گفت: بدنه نظام جمهوری اسلامی بدنه سالمی است اما دشمنان نظام می خواهند با تبلیغات سوء در فضای مجازی و با دسیسه و دشمنی ها، کل این نظام را فاسد نشان دهند.

وی افزود: مسئولان قضایی و قضات در برخورد با فساد کوچکترین اغماضی نداشته باشند و ضمن تعامل با سپاه، نیروی انتظامی و شورای تأمین با مفسدین به ویژه مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی،محتکران و گران فروشانی که موجبات بحران و نارضایتی مردم از نظام را فراهم می کنند کوچکترین گذشتی نداشته و به شدت برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که گسترش عدل ، احیای حقوق عامه ، آزادی های مشروع و عدالت در همه قسمت های دادگستری باید دیده شود گفت: مردمی که به دادگستری مراجعه می کنند باید عدالت واقعی را ببینند و با اطمینان از اجرای عدالت و احقاق حق به دادگاه مراجعه کنند و بدانند که به حق و حقوق واقعی خود می رسند.

حجت الاسلام موسوی در این مراسم بر حفاظت و صیانت از اراضی ملی و برخورد قاطع با زمین خواری نیز تأکید کرد و گفت: منابع طبیعی و زمین را باید برای آیندگان حفظ نمائیم و در این خصوص دادستان ها باید با قاطعیت با پدیده زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری مقابله کنند.

وی بر حفظ حقوق عامه و توجه بر اهمیت حقوق عامه مردم،آزادی های مشروع و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از سوی دادستان های حوزه های قضایی و نیز نظارت و سرکشی بر پاسگاه ها و کلانتری های تحت اختیار دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان فارس از استفاده و به کارگیری قضات جوان، فاضل و صالح در امور مهم قضایی خبر داد و گفت: تلاش شد در انتصابات رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی و انتصابات جدید در دادگستری استان فارس با بررسی عملکرد قضایی قضات جوان ، سعی شده است موفق ترین و توانمندترین قضات انتخاب شوند.

حجت الاسلام موسوی حوزه قضایی سروستان را از شهرهای حائز اهمیت دادگستری استان فارس دانست و گفت: شهرستان سروستان دروازه ورود به شهر شیراز است بنابراین ایجاد امنیت عمومی این شهرستان از سوی رئیس دادگستری و دادستان بسیار مهم و اساسی است و اگر قضات این حوزه قضایی به خوبی عمل کنند شاهد کاهش جرائم و برخی از آسیب های اجتماعی در شهر شیراز خواهیم بود.

وی تصادفات جاده ای را آسیب اول شهرستان سروستان دانست و گفت: امنیت و حفظ جان شهروندان برای ما بسیار حائز اهمیت است بنابراین، فرماندار، شهردار ، شورای شهر و اداره راهنمایی و رانندگی و اداره راه بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات جاده ای برآیند تا شاهد کاهش تصادفات جاده ای در این منطقه و حفظ جان مردم باشیم.

رئیس کل دادگستری فارس تقویت فرهنگ صلح و سازش و همکاری مسئولان دادگستری با اعضای شوراهای حل اختلاف،کاهش رفع اطاله دادرسی،گسترش اقدامات و فعالیت های فرهنگی و مذهبی، خدمت رسانی بی منت بر مردم، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نگهداری از بیت المال، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و حمایت حقوقی از تولیدکنندگان را به رئیس و دادستان جدید این حوزه قضایی توصیه نمود.

در پایان این مراسم از اقدامات و زحمات قاضی ابوذر اسدی رئیس دادگستری سابق حوزه قضایی سروستان با اهداء لوح تقدیر از سوی رئیس کل دادگستری فارس قدردانی و با حکم ریاست معظم قوه قضائیه مرتضی اسماعیلی دادستان سابق به عنوان رئیس دادگستری و قاسم محمدی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سروستان منصوب شد.